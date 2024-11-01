Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября

Posted 1 ноября, 13:42
Published 1 ноября, 13:42
Modified 1 ноября, 13:44
Updated 1 ноября, 13:44
По данным гидрометцентра, в воскресенье, 3 ноября, днем на территории региона ожидаются умеренные дожди, по северу с мокрым снегом, а ночью осадки только усилятся. Утром может образоваться гололедица. Температура воздуха днем составит +1…+6, по югу до +8 градусов, а ночью похолодает до -1…4, при прояснении до -4 градусов. Ветер западный до 13 метров в секунду, ночью порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Понедельник, 4 ноября, пройдет без существенных осадков. В некоторых районах Ростовской области может пройти небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и ночью ожидается появление гололедицы. Днем воздух прогреется до 0…+5, по югу до +8 градусов, а ночью столбики термометров резко опустятся до 0…-5, при прояснениях до -8 градусов. Скорость ветра будет варьироваться от 6 до 20 метров в секунду в зависимости от района, а вот в Приазовье воздушные массы разгонятся до 24 метров в секунду.
Ранее водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области.