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Posted 1 ноября, 13:42

Published 1 ноября, 13:42

Modified 1 ноября, 13:44

Updated 1 ноября, 13:44

В Ростовской области ударят морозы до -8 градусов

Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября

1 ноября 2024, 13:42
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области ударят морозы до -8 градусов
В ближайшие дни в Ростовской области похолодает до -8 градусов Цельсия, рассказала начальник Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Елена Назарова.

По данным гидрометцентра, в воскресенье, 3 ноября, днем на территории региона ожидаются умеренные дожди, по северу с мокрым снегом, а ночью осадки только усилятся. Утром может образоваться гололедица. Температура воздуха днем составит +1…+6, по югу до +8 градусов, а ночью похолодает до -1…4, при прояснении до -4 градусов. Ветер западный до 13 метров в секунду, ночью порывы могут достигать 20 метров в секунду.

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Понедельник, 4 ноября, пройдет без существенных осадков. В некоторых районах Ростовской области может пройти небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и ночью ожидается появление гололедицы. Днем воздух прогреется до 0…+5, по югу до +8 градусов, а ночью столбики термометров резко опустятся до 0…-5, при прояснениях до -8 градусов. Скорость ветра будет варьироваться от 6 до 20 метров в секунду в зависимости от района, а вот в Приазовье воздушные массы разгонятся до 24 метров в секунду.

Ранее водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области.

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