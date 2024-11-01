Ночные заморозки и ветер до 27 м/с надвигаются на Ростов-на-Дону

Posted 1 ноября, 11:50
Published 1 ноября, 11:50
Modified 1 ноября, 11:52
Updated 1 ноября, 11:52
В Ростове прогнозируют заморозки, дождь со снегом и ветер с порывами до 27 метров в секунду. Температура воздуха в городе рухнет сразу на десять значений.
Из-за надвигающейся стихии коммунальщикам поручили очистить ливнёвки от листвы и мусора. Также в городе к дежурству приступят аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций и группы спасателей.
Ранее водителей призвали поменять резину на зимнюю из-за смены погоды в Ростовской области. На трассах уже в ближайшие дни может образоваться гололёд.