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Posted 1 ноября, 11:50

Published 1 ноября, 11:50

Modified 1 ноября, 11:52

Updated 1 ноября, 11:52

Режим повышенной готовности введён в Ростове из-за ухудшения погоды

Ночные заморозки и ветер до 27 м/с надвигаются на Ростов-на-Дону

1 ноября 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney. Режим повышенной готовности введён в Ростове из-за ухудшения погоды

Все службы Ростова перевели в усиленный режим из-за шквалистого ветра и ливней

Режим повышенной готовности введён в Ростове из-за ухудшения погоды, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В Ростове прогнозируют заморозки, дождь со снегом и ветер с порывами до 27 метров в секунду. Температура воздуха в городе рухнет сразу на десять значений.

Средняя температура воздуха упадёт на 12 градусов в Ростовской области
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Из-за надвигающейся стихии коммунальщикам поручили очистить ливнёвки от листвы и мусора. Также в городе к дежурству приступят аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций и группы спасателей.

Ранее водителей призвали поменять резину на зимнюю из-за смены погоды в Ростовской области. На трассах уже в ближайшие дни может образоваться гололёд.

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