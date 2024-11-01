Очки ростовского маньяка Чикатило продают за 20 млн рублей

Андрей Чикатило — маньяк, на счету которого 53 доказанных убийства. Он орудовал с зимы 1978 года по осень 1990 года. В основном он совершал преступления в Ростовской области, однако его следы также находили во Владимирской и Свердловской областях и других регионах. В большинстве случаев Чикатило нападал на женщин, подростков и детей.