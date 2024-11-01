Очки ростовского маньяка Чикатило продают за 20 млн рублей

Posted 1 ноября, 18:23
Published 1 ноября, 18:23
Modified 1 ноября, 18:25
Updated 1 ноября, 18:25
Житель города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа выставил на «Авито» объявление о продаже очков. Мужчина утверждает, что они принадлежали серийному убийце из Ростовской области Андрею Чикатило. Аксессуар попал к нему из Новочеркасска — города, с котором расстреляли маньяка. Россиянин готов отдать очки за 20 миллионов рублей.
Андрей Чикатило — маньяк, на счету которого 53 доказанных убийства. Он орудовал с зимы 1978 года по осень 1990 года. В основном он совершал преступления в Ростовской области, однако его следы также находили во Владимирской и Свердловской областях и других регионах. В большинстве случаев Чикатило нападал на женщин, подростков и детей.
Ранее житель Ростова-на-Дону рассказал, как в пять лет сбежал от Чикатило на вокзале.