Огромную фуру разворотило в ДТП на трассе Ростов — Таганрог

Кадры с места происшествия появились ранним утром 1 ноября в telegram-канале «ЧП Таганрог». Судя по видео, какой-то транспорт (скорее всего, тоже фура), врезался в большегруз сзади. Многотоннажная машина после столкновения остановилась на обочине, у самого края дороги. Еще немного — и она бы вылетела в кювет.