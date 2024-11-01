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Posted 1 ноября, 06:27

Published 1 ноября, 06:27

Modified 1 ноября, 06:29

Updated 1 ноября, 06:29

Огромную фуру разворотило в ДТП на трассе Ростов-Таганрог

Огромную фуру разворотило в ДТП на трассе Ростов — Таганрог

1 ноября 2024, 06:27
Фото: 1MI. Огромную фуру разворотило в ДТП на трассе Ростов-Таганрог
В Ростовской области часть фуры разворотило в результате аварии. ДТП случилось на трассе Ростов — Таганрог вечером 31 октября.

Кадры с места происшествия появились ранним утром 1 ноября в telegram-канале «ЧП Таганрог». Судя по видео, какой-то транспорт (скорее всего, тоже фура), врезался в большегруз сзади. Многотоннажная машина после столкновения остановилась на обочине, у самого края дороги. Еще немного — и она бы вылетела в кювет.

В ГАИ Ростовской области пока не прокомментировали аварию.

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— На этой трассе фуры носятся, просто жесть, — поделился мнением в комментариях один из подписчиков.

Ранее в ДТП погиб мужчина, врезавшийся в дерево в городе Миллерово.

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