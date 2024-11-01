Огромную фуру разворотило в ДТП на трассе Ростов — Таганрог

Posted 1 ноября, 06:27
Published 1 ноября, 06:27
Modified 1 ноября, 06:29
Updated 1 ноября, 06:29
Кадры с места происшествия появились ранним утром 1 ноября в telegram-канале «ЧП Таганрог». Судя по видео, какой-то транспорт (скорее всего, тоже фура), врезался в большегруз сзади. Многотоннажная машина после столкновения остановилась на обочине, у самого края дороги. Еще немного — и она бы вылетела в кювет.
В ГАИ Ростовской области пока не прокомментировали аварию.
— На этой трассе фуры носятся, просто жесть, — поделился мнением в комментариях один из подписчиков.
Ранее в ДТП погиб мужчина, врезавшийся в дерево в городе Миллерово.