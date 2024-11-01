Отец ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил о странностях ее исчезновения

— Узнав, что дочь пропала, я сразу, в четыре утра, попытался сам выехать в санаторий. Но бывает же такое совпадение! Именно в этот день все поезда задерживались на семь часов. Я просидел на вокзале пять часов, так и не дождавшись поезда. Когда рассвело, моя мама перевела деньги на такси. Пока мы ехали, к нам поступало множество звонков, в том числе и от правоохранителей. Они нас подготавливали. Сказали, что есть видео, где якобы видно, как моя дочка прыгает в воду. Так и предупреждали: «У нас есть видео. Готовьтесь!». У нас не было причин не доверять сотрудникам полиции, которые нас убеждали, что дочь умерла. Конечно, мы до конца не осознавали происходящее. Но ехали готовыми к тому, что, как ни страшно об этом говорить, предстоит вылавливать труп дочери.