Почти половина жителей ЮФО сталкивалась с телефонными мошенниками

Posted 1 ноября, 07:00
Published 1 ноября, 07:00
Modified 1 ноября, 07:00
Updated 1 ноября, 07:00
Такие данные приводит банк ВТБ, ссылаясь на результаты опроса, проведенного в начале октября этого года.
Подавляющее большинство жителей юга страны, после столкновения с мошенниками никуда не обращались, их количество составило 61%. Только треть 33% поделились этим фактом с экспертами банка, а 7% южан обратились в полицию. Подобную картину в процентном эквиваленте демонстрируют и другие регионы нашей страны. При этом только половине респондентов 53% по всей стране после обращения к правоохранителям удалось вернуть свои средства. В 7% случаев расследование продолжается, а в 40% эти обращения не дали никакого результата.
Большая часть пострадавших россиян 48%, самостоятельно приняла превентивные меры для защиты от мошенничества по телефону и в интернете, они изучили подобные случаи и действия мошенников, чтобы не попадаться на их уловки. Ещё 31% опрошенных обсудили ситуацию с родственниками, 29% оформили страховку от мошенничества, 24% установили пин-код на сим-карту для дополнительной защиты, 31% воспользовались сервисами блокировки спам-звонков, а 32% намерены регулярно менять пароли на своих устройствах, выбирая сложные комбинации.
49% жителей южных территорий России сообщили, что у них подключен один или несколько сервисов определителя номера и спам-защиты. 26% пренебрегают такой услугой, а 5% не в курсе, как ее подключить. В то, что такая защита поможет блокировать звонки мошенников, верят 22% респондентов юга России, 60% полагают, что это помогает лишь частично, а 17% жителей южных территорий уверены, что в дополнение к защите от спама нужно проявлять и свою бдительность.
В ВТБ отмечают, что в 85% случаев мошенники заставляют людей добровольно передать им деньги, используя социальную инженерию. По мнению старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, в настоящее время у аферистов особенно популярны две схемы.
— В первой они звонят через мессенджеры и под разными предлогами просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть ваш пароль для входа в приложение и пришедшие смс с кодами. А во втором случае мошенники используют симбиоз ранее успешных схем: звонят якобы из Энергосбыта, или поликлиники, Почты России и отправляют код для входа в госуслуги, после просят его озвучить и скидывают звонок. Затем звонят уже от якобы Госуслуг, говорят, что вам звонили мошенники и они как-то получили доступ в ваш профиль, — а дальше клиент уже полностью доверяет им, называет все коды и переводит деньги на «безопасный счёт». Будьте бдительны и не слушайте аферистов, — добавляет Никита Чугунов.
Напомним, что опрос проводился ВТБ с 1 по 10 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.