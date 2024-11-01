Почти половина жителей ЮФО сталкивалась с телефонными мошенниками

— В первой они звонят через мессенджеры и под разными предлогами просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть ваш пароль для входа в приложение и пришедшие смс с кодами. А во втором случае мошенники используют симбиоз ранее успешных схем: звонят якобы из Энергосбыта, или поликлиники, Почты России и отправляют код для входа в госуслуги, после просят его озвучить и скидывают звонок. Затем звонят уже от якобы Госуслуг, говорят, что вам звонили мошенники и они как-то получили доступ в ваш профиль, — а дальше клиент уже полностью доверяет им, называет все коды и переводит деньги на «безопасный счёт». Будьте бдительны и не слушайте аферистов, — добавляет Никита Чугунов.