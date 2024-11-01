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Posted 1 ноября, 07:59

Published 1 ноября, 07:59

Modified 1 ноября, 08:01

Updated 1 ноября, 08:01

Куда сходить в Ростове на выходных

Попасть в рай или в вечную зиму: куда сходить в Ростове 3 и 4 ноября

1 ноября 2024, 07:59
Фото: rostovgazeta.ru. Куда сходить в Ростове на выходных
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных запланированы театральная комедия с элементами триллера от столичного театра, премьеры нескольких громких фильмов и «Ночь искусств». Подробнее о мероприятиях читайте в афише от RostovGazeta.

Спектакли

В Ростов на гастроли приехал московский театр. 4 ноября столичные актёры, среди которых Сергей Астахов и Ярослав Бойко, и режиссёр Андрей Феофанов представят комедию с элементами триллера «Как попасть в рай?» (16+). В центре сюжета — три незнакомца, которые отправляются по своим делам, но пересекаются в одной точке. Вырваться из предложенных обстоятельств они не могут. «Что они предпримут, как сложатся их отношения? Спектакль и смешит, и интригует, и заставляет задуматься», — заключают его авторы.

Ещё одну комедию представит ростовский театр имени Горького. 3 ноября там запланирован спектакль «Заходите, раз пришли» (12+). Постановка основывается на нескольких рассказах Василия Шукшина. Авторы называют постановку «спектаклем о Человеке». «В шукшинских героях мы сразу узнаём родных и друзей, своих близких и самих себя — автор создал уникальную галерею персонажей, открывающих перед нами разные грани русского национального характера», — говорится в аннотации.

Если комедии не по душе, можно сходить на драму «Варшавская мелодия» (12+) в том же театре Горького 3 ноября. На сцене Ростовской драмы этот спектакль пройдёт впервые. По сюжету, студенты Виктор и Гелена случайно встретились в Москве на концерте в консерватории. Она приехала из послевоенной Варшавы учиться пению, а он, прошедший войну, учится на винодела. Случайная встреча стала началом большой любви. Но именно тогда издаётся закон о запрете браков с иностранцами. Виктор и Гелена расстаются — чтобы через несколько лет встретиться вновь.

В театре «Человек в кубе» 3 ноября представят триптих «Человеческий голос» (16+). Это три монопьесы для трёх актрис. «„Марсельский призрак“, „Равнодушный красавец“ и „Человеческий голос“ — неоднозначные, пронзительные монопьесы одного из крупнейших писателей французской литературы, истории о женщинах, о любви, о жизни», — рассказывают авторы.

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Кино

В прокат вышла драма «Время жить» (18+) с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью в главных ролях. Случайная встреча сводит главных героев фильма Альмут и Тобиаса. Спустя несколько лет у пары уже есть ребёнок, уютный дом и успешная работа. Но идиллию нарушает новость о серьёзной болезни Альмут. Супруги не теряют надежды и продолжают жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Ещё одна драма в прокате — «Вечная зима» (16+) с Александром Робаком в главной роли. В семье главных героев, Владимира и Елены, происходит трагедия с сыном. Супруги по-разному переживают случившееся. Елена пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами, а Владимир одержим местью. Чтобы сохранить семью и найти силы жить дальше, им нужно пройти большой путь и растопить зиму в сердце.

Также в кино в Ростове покажут аниме «Оглянись» (16+) от автора легендарного «Человека-бензопилы». Картину уже успели внести в топ-25 самых высоко оценённых аниме за всю историю. В сюжет заложена история о двух школьницах, рисующих комиксы для газеты. Сначала Фудзино и Киомото соперничают, но однажды они встречаются и начинают сближаться.

Фото: pxhere.com
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Концерты

4 ноября в джаз-клубе «Эссе» выступит Jazz Papa Band (12+). Это проект Владимира Лапина, в котором собрались одни из самых ярких джазовых музыкантов Ростова. На предстоящем концерте они исполнят песни Фрэнка Синатры, Эллы Фицжеральд, Энди Вильямса, Тони Беннета, Мэла Тормэ и многих других легендарных музыкантов.

Также 4 ноября в филармонии пройдёт «Ночь искусств» (12+). Она стартует в 18.30 с фойе Большого зала. Там можно услышать фортепианную музыку в исполнении Софии Белан. Затем мероприятие перейдёт в Большой зал филармонии. В 20.00 в фойе Большого зала выступит Эстрадно-джазовый оркестр им. Кима Назаретова. Также на протяжении всей акции на первом этаже будет работать Арт-зона «Оставь свой след в искусстве».

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