Попасть в рай или в вечную зиму: куда сходить в Ростове 3 и 4 ноября

Если комедии не по душе, можно сходить на драму «Варшавская мелодия» (12+) в том же театре Горького 3 ноября. На сцене Ростовской драмы этот спектакль пройдёт впервые. По сюжету, студенты Виктор и Гелена случайно встретились в Москве на концерте в консерватории. Она приехала из послевоенной Варшавы учиться пению, а он, прошедший войну, учится на винодела. Случайная встреча стала началом большой любви. Но именно тогда издаётся закон о запрете браков с иностранцами. Виктор и Гелена расстаются — чтобы через несколько лет встретиться вновь.