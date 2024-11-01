Прогулки, экскурсии и вкусные напитки: Т2 подготовила новые предложения для дончан

Тем, кто не планирует покидать Ростов-на-Дону, тоже будет чем заняться. Во время прогулок по городу жители и гости города могут посетить новый парк «Пача Мама», чтобы познакомиться с его обитателями — альпака, кроликами и нубийскими козами. Парк альпака, расположенный на территории парка культуры и отдыха им. Николая Островского, начал свою работу около двух недель назад: сейчас в нем доступны групповые и персональные экскурсии, а также сувенирная лавка. Для клиентов T2 входной билет в парк обойдется на 20% дешевле.