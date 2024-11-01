rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 13:16

Published 1 ноября, 13:16

Modified 1 ноября, 13:17

Updated 1 ноября, 13:17

Прогулки, экскурсии и вкусные напитки: Т2 подготовила новые предложения для дончан

Прогулки, экскурсии и вкусные напитки: Т2 подготовила новые предложения для дончан

1 ноября 2024, 13:16
Фото: Т2.
Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ». erid: LjN8K8fdT
T2 собрала подборку идей для осеннего отдыха. В нее вошли участие в мастер-классах, посещение экскурсий, дегустации напитков и десертов. При этом клиенты компании могут воспользоваться скидками и специальными предложениями благодаря программе «Больше».

T2 продолжает поддерживать образ жизни клиентов, предоставляя им дополнительные возможности не только в телеком-сфере. Осенью компания обновила программу лояльности «Больше» и добавила новые предложения.

Любители прогулок на природе могут на специальных условиях посетить южный парк птиц «Малинки» — получить второй билет в подарок. Ценители пернатых смогу понаблюдать здесь как за привычными утками и фазанами, так и экзотическими фламинго и попугаями. Также в зоопарке живут капибары, дикобразы, сурикаты, ламы, кенгуру и другие животные.

Поклонники народного творчества оценят посещение «Семикаракорской керамики». Промысел зародился в одноименном городе и является продолжением многовековых традиций по изготовлению гончарной утвари Ростовской области. Компания занимается производством посуды, интерьерных решений, сувениров и других предметов из фаянса. Все изделия расписываются вручную, что придает каждому из них уникальность. Также на территории завода работает музей керамики, а еще проводятся экскурсии и мастер-классы. Для клиентов Т2 посещение экскурсии «Семикаракорская керамика — от идеи до шедевра» обойдется дешевле на 20%-25% в зависимости от дня недели.

Тем, кто не планирует покидать Ростов-на-Дону, тоже будет чем заняться. Во время прогулок по городу жители и гости города могут посетить новый парк «Пача Мама», чтобы познакомиться с его обитателями — альпака, кроликами и нубийскими козами. Парк альпака, расположенный на территории парка культуры и отдыха им. Николая Островского, начал свою работу около двух недель назад: сейчас в нем доступны групповые и персональные экскурсии, а также сувенирная лавка. Для клиентов T2 входной билет в парк обойдется на 20% дешевле.

Кроме этого, ростовчане могут посетить кофейню «Карамель» и попробовать блюда из меню и согревающие напитки с 20% дисконтом. В заведении подают бельгийские вафли, хот-доги и сэндвичи, а также попкорн с различными вкусами: от классических соленых и карамельных до необычных с креветкой и голубой малиной. Еще одним партером компании стала кофейня «Кофе Парк», где абоненты компании могут заказать десерты, сэндвичи и напитки на 10% выгоднее. В меню множество позиций от классического кофе и сладких трубочек до мандаринового глинтвейна и моти.

Эти и другие предложения партнеров компании доступны в приложении и на сайте Т2 во вкладке программы лояльности «Больше».

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» T2:

«Наступление осени — не повод почти все время проводить дома, это возможность продолжать жить активно: посещать новые и любимые места, путешествовать, организовывать насыщенные выходные. Чтобы отдых был не только увлекательным, но и выгодным, мы собрали в нашей программе лояльности „Больше“ многочисленные предложения, которые помогут разнообразить осеннее времяпрепровождение. Воспользоваться ими могут все наши клиенты — достаточно загрузить любой из промокодов в смартфон буквально за пару кликов».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика