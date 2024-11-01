Прогулки, экскурсии и вкусные напитки: Т2 подготовила новые предложения для дончан

Posted 1 ноября, 13:16
Published 1 ноября, 13:16
Modified 1 ноября, 13:17
Updated 1 ноября, 13:17
T2 продолжает поддерживать образ жизни клиентов, предоставляя им дополнительные возможности не только в телеком-сфере. Осенью компания обновила программу лояльности «Больше» и добавила новые предложения.
Любители прогулок на природе могут на специальных условиях посетить южный парк птиц «Малинки» — получить второй билет в подарок. Ценители пернатых смогу понаблюдать здесь как за привычными утками и фазанами, так и экзотическими фламинго и попугаями. Также в зоопарке живут капибары, дикобразы, сурикаты, ламы, кенгуру и другие животные.
Поклонники народного творчества оценят посещение «Семикаракорской керамики». Промысел зародился в одноименном городе и является продолжением многовековых традиций по изготовлению гончарной утвари Ростовской области. Компания занимается производством посуды, интерьерных решений, сувениров и других предметов из фаянса. Все изделия расписываются вручную, что придает каждому из них уникальность. Также на территории завода работает музей керамики, а еще проводятся экскурсии и мастер-классы. Для клиентов Т2 посещение экскурсии «Семикаракорская керамика — от идеи до шедевра» обойдется дешевле на 20%-25% в зависимости от дня недели.
Тем, кто не планирует покидать Ростов-на-Дону, тоже будет чем заняться. Во время прогулок по городу жители и гости города могут посетить новый парк «Пача Мама», чтобы познакомиться с его обитателями — альпака, кроликами и нубийскими козами. Парк альпака, расположенный на территории парка культуры и отдыха им. Николая Островского, начал свою работу около двух недель назад: сейчас в нем доступны групповые и персональные экскурсии, а также сувенирная лавка. Для клиентов T2 входной билет в парк обойдется на 20% дешевле.
Кроме этого, ростовчане могут посетить кофейню «Карамель» и попробовать блюда из меню и согревающие напитки с 20% дисконтом. В заведении подают бельгийские вафли, хот-доги и сэндвичи, а также попкорн с различными вкусами: от классических соленых и карамельных до необычных с креветкой и голубой малиной. Еще одним партером компании стала кофейня «Кофе Парк», где абоненты компании могут заказать десерты, сэндвичи и напитки на 10% выгоднее. В меню множество позиций от классического кофе и сладких трубочек до мандаринового глинтвейна и моти.
Эти и другие предложения партнеров компании доступны в приложении и на сайте Т2 во вкладке программы лояльности «Больше».
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» T2:
«Наступление осени — не повод почти все время проводить дома, это возможность продолжать жить активно: посещать новые и любимые места, путешествовать, организовывать насыщенные выходные. Чтобы отдых был не только увлекательным, но и выгодным, мы собрали в нашей программе лояльности „Больше“ многочисленные предложения, которые помогут разнообразить осеннее времяпрепровождение. Воспользоваться ими могут все наши клиенты — достаточно загрузить любой из промокодов в смартфон буквально за пару кликов».