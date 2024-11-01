Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

Posted 1 ноября, 05:32
Published 1 ноября, 05:32
Modified 1 ноября, 05:34
Updated 1 ноября, 05:34
Первые день ноября начнется с проливных дождей. Осадки ожидаются практически по всему региону. Температура воздуха составит около +8…+13 градусов. В Сальском, Егорлыкском и других южных районах — до +16.
К вечеру похолодает до +4…+9 градусов, местами — до нуля. В северной части Дона (Боковский, Чертковский, Шолоховский и другие районы) обещают заморозки до -3.
В донской столице осадков днем почти не будет. А вот сильные порывы ветра доберутся и до Ростова. Столбик термометра 1 ноября покажет +12…+14 градусов днем и порядка +4…+6 — ночью.
Ранее стал известен прогноз погоды в Ростовской области на всю зиму.