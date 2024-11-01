rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 05:32

Published 1 ноября, 05:32

Modified 1 ноября, 05:34

Updated 1 ноября, 05:34

Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

1 ноября 2024, 05:32
Фото: 1MI. Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области прогнозируют ливень и усиление ветра до 20 метров в секунду. Прогноз на 1 ноября опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.

Первые день ноября начнется с проливных дождей. Осадки ожидаются практически по всему региону. Температура воздуха составит около +8…+13 градусов. В Сальском, Егорлыкском и других южных районах — до +16.

К вечеру похолодает до +4…+9 градусов, местами — до нуля. В северной части Дона (Боковский, Чертковский, Шолоховский и другие районы) обещают заморозки до -3.

Сильный ветер и мороз прогнозируют в Ростовской области
Узнать подробнее

В донской столице осадков днем почти не будет. А вот сильные порывы ветра доберутся и до Ростова. Столбик термометра 1 ноября покажет +12…+14 градусов днем и порядка +4…+6 — ночью.

Ранее стал известен прогноз погоды в Ростовской области на всю зиму.

Читайте также:
Буря и ливни надвигаются на Ростов-на-ДонуНе только снег. Чем еще удивит погода в Ростовской областиАномальная жара до +30 градусов вернется в Ростовскую область после дождей
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Ливень#Погода#Сальск#Прогноз#Зима#Осадки#Дон#Шолоховский район#Ростов#Температура#Дождь#Егорлыкский район#Заморозки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика