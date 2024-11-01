Совкомбанк предлагает 24 месяца рассрочки на все покупки по «Халве»

Реклама. ПАО Совкомбанк. erid: LjN8KAgu7

1 ноября в Совкомбанке стартует акция «Чёрная пятница с Халвой». По ней можно совершать любые покупки в магазинах-партнерах с рассрочкой 24 месяца.

Для участия необходимо активировать* акцию «Чёрная пятница с Халвой» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или на странице акции. Фото: пресс-служба Совкомбанк После активации можно приобретать товары и услуги с увеличенной рассрочкой 24 месяца в любых магазинах партнёров. Акция продлится до 8 декабря 2024 года. Информация о точных сроках, организаторе, правилах проведения Акции, количестве и условиях получения призов тут (раздел «Акции»).