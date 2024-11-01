rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 14:09

Published 1 ноября, 14:09

Modified 1 ноября, 14:10

Updated 1 ноября, 14:10

Совкомбанк предлагает 24 месяца рассрочки на все покупки по «Халве»

Совкомбанк предлагает 24 месяца рассрочки на все покупки по «Халве»

1 ноября 2024, 14:09
Фото: пресс-служба Совкомбанк.
Реклама. ПАО Совкомбанк. erid: LjN8KAgu7
1 ноября в Совкомбанке стартует акция «Чёрная пятница с Халвой». По ней можно совершать любые покупки в магазинах-партнерах с рассрочкой 24 месяца.

Для участия необходимо активировать* акцию «Чёрная пятница с Халвой» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или на странице акции.

Фото: пресс-служба Совкомбанк

После активации можно приобретать товары и услуги с увеличенной рассрочкой 24 месяца в любых магазинах партнёров.

Акция продлится до 8 декабря 2024 года.

Информация о точных сроках, организаторе, правилах проведения Акции, количестве и условиях получения призов тут (раздел «Акции»).

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика