Совкомбанк предлагает 24 месяца рассрочки на все покупки по «Халве»

Posted 1 ноября, 14:09
Published 1 ноября, 14:09
Modified 1 ноября, 14:10
Updated 1 ноября, 14:10
Для участия необходимо активировать* акцию «Чёрная пятница с Халвой» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или на странице акции.
После активации можно приобретать товары и услуги с увеличенной рассрочкой 24 месяца в любых магазинах партнёров.
Акция продлится до 8 декабря 2024 года.
Информация о точных сроках, организаторе, правилах проведения Акции, количестве и условиях получения призов тут (раздел «Акции»).