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Posted 1 ноября, 16:37

Published 1 ноября, 16:37

Modified 1 ноября, 16:39

Updated 1 ноября, 16:39

В Батайске сотрудники полиции нашли пропавших брата и сестру

Стало известно, где больше суток находились пропавшие в Батайске брат и сестра

1 ноября 2024, 16:37
Фото: Изображение Midjourney. В Батайске сотрудники полиции нашли пропавших брата и сестру

В Батайске сотрудники полиции нашли пропавших брата и сестру

На одной из автобусных остановок Батайска нашли без вести пропавших несовершеннолетних сестру и брата, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что 13-летняя Александра и 11-летний Андрей ушли из дома в Батайске и не вернулись домой. Как оказалось, между родителями и детьми произошла ссора. Брат и сестра обиделись и убежали из дома. Через непродолжительное время родители начали переживать и отправились искать детей. Однако это не увенчалось успехом, и тогда супруги позвонили в полицию.

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Полицейские совместно со следователями тщательно осмотрели район, где могли находиться дети, изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей. Правоохранители обнаружили брата и сестру гуляющими по городу. Они сели на остановку, откуда их и забрали.

Добавим, что дети здоровы и возвращены родителям.

Ранее отец ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил о странностях ее исчезновения.

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