Стало известно, где больше суток находились пропавшие в Батайске брат и сестра

Напомним, что 13-летняя Александра и 11-летний Андрей ушли из дома в Батайске и не вернулись домой. Как оказалось, между родителями и детьми произошла ссора. Брат и сестра обиделись и убежали из дома. Через непродолжительное время родители начали переживать и отправились искать детей. Однако это не увенчалось успехом, и тогда супруги позвонили в полицию.