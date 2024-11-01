Стало известно, где больше суток находились пропавшие в Батайске брат и сестра

Posted 1 ноября, 16:37
Published 1 ноября, 16:37
Modified 1 ноября, 16:39
Updated 1 ноября, 16:39
Напомним, что 13-летняя Александра и 11-летний Андрей ушли из дома в Батайске и не вернулись домой. Как оказалось, между родителями и детьми произошла ссора. Брат и сестра обиделись и убежали из дома. Через непродолжительное время родители начали переживать и отправились искать детей. Однако это не увенчалось успехом, и тогда супруги позвонили в полицию.
Полицейские совместно со следователями тщательно осмотрели район, где могли находиться дети, изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей. Правоохранители обнаружили брата и сестру гуляющими по городу. Они сели на остановку, откуда их и забрали.
Добавим, что дети здоровы и возвращены родителям.
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