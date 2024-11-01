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Posted 1 ноября, 11:29

Published 1 ноября, 11:29

Modified 1 ноября, 11:31

Updated 1 ноября, 11:31

Ростовская область вошла топ-10 регионов России с наибольшей потребностью в инженерах-механиках

Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить зарплаты в 200 тысяч рублей

1 ноября 2024, 11:29
Фото: pxhere.com. Ростовская область вошла топ-10 регионов России с наибольшей потребностью в инженерах-механиках

Зарплаты инженеров в Ростовской области подскочили до 200 тысяч рублей

Ростовская область вошла топ-10 регионов России с наибольшей потребностью в инженерах-механиках, сообщили аналитики hh.ru.

На регион приходится 3% вакансии для инженеров от их общего количества в России. Ростовская область вошла в топ-10 в стране по востребованности таких кадров.

Чтобы привлечь на работу инженеров, в регионе им предлагают зарплаты далеко выше средних. Так, главному механику готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц, сервисному инженеру — от 150-170 тысяч рублей, а инженеру-механику в сельском хозяйстве — от 110 тысяч рублей.

Но ещё больше специалисты могут заработать, если предпочтут уехать на вахту на север или в столицу. Например, механик в ремонтно-механической мастерской, работая вахтовым методом, может заработать до 200 тысяч рублей в месяц.

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Ранее RostovGazeta подробно рассказала, на какую вахтовую работу зовут жителей Ростовской области и какие зарплаты обещают.

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