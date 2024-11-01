Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить зарплаты в 200 тысяч рублей

Чтобы привлечь на работу инженеров, в регионе им предлагают зарплаты далеко выше средних. Так, главному механику готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц, сервисному инженеру — от 150-170 тысяч рублей, а инженеру-механику в сельском хозяйстве — от 110 тысяч рублей.