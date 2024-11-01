Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить зарплаты в 200 тысяч рублей

Posted 1 ноября, 11:29
Published 1 ноября, 11:29
Modified 1 ноября, 11:31
Updated 1 ноября, 11:31
На регион приходится 3% вакансии для инженеров от их общего количества в России. Ростовская область вошла в топ-10 в стране по востребованности таких кадров.
Чтобы привлечь на работу инженеров, в регионе им предлагают зарплаты далеко выше средних. Так, главному механику готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц, сервисному инженеру — от 150-170 тысяч рублей, а инженеру-механику в сельском хозяйстве — от 110 тысяч рублей.
Но ещё больше специалисты могут заработать, если предпочтут уехать на вахту на север или в столицу. Например, механик в ремонтно-механической мастерской, работая вахтовым методом, может заработать до 200 тысяч рублей в месяц.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, на какую вахтовую работу зовут жителей Ростовской области и какие зарплаты обещают.