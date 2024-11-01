Таксисты обокрали бойца СВО в Ростове после выписки из госпиталя

Posted 1 ноября 2024, 06:33
Published 1 ноября 2024, 06:33
Modified 1 ноября 2024, 16:13
Updated 1 ноября 2024, 16:13
Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк на своей странице в telegram, компания мужчин встретила военнослужащего на выходе из госпиталя. Слово за слово, и новые знакомые уже любезно предложили отвезти мужчину к его семье.
Поездка была длительной. В какой-то момент пассажир уснул, а проснулся уже в больнице. Все личные вещи и деньги на банковском счете исчезли. Военнослужащий понял, что его обчистили по дороге в Кемерово, и написал заявление в полицию.
Вскоре правоохранители задержали главных подозреваемых. Как сообщает «Царьград», ими оказались представители соседнего Ставропольского края. Им вменяют статью о краже, организованной группой, в особо крупном размере. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы, в случае признания их судом виновными.
Во время обысков у задержанных изъяли машины, банковские карты и другие вещи, необходимые для расследования.
Ранее RostovGazeta сообщала об участковом полиции, которого осудили за мошенничество.