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Posted 1 ноября, 06:33

Published 1 ноября, 06:33

Modified 1 ноября, 06:35

Updated 1 ноября, 06:35

Цыгане обокрали бойца СВО в Ростове после выписки из госпиталя

Цыгане обокрали бойца СВО в Ростове после выписки из госпиталя

1 ноября 2024, 06:33
Фото: 1MI. Цыгане обокрали бойца СВО в Ростове после выписки из госпиталя
В Ростове таксисты украли 3,5 миллиона рублей у 66-летнего участника СВО, которого только выписался из госпиталя. Раненый боец собирался к семье в Кемерово, а несколько незнакомцев предложили его подвезти на машине.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк на своей странице в telegram, компания мужчин встретила военнослужащего на выходе из госпиталя. Слово за слово, и новые знакомые уже любезно предложили отвезти мужчину к его семье.

Поездка была длительной. В какой-то момент пассажир уснул, а проснулся уже в больнице. Все личные вещи и деньги на банковском счете исчезли. Военнослужащий понял, что его обчистили по дороге в Кемерово, и написал заявление в полицию.

Вскоре правоохранители задержали главных подозреваемых. Как сообщает «Царьград», ими оказались представители цыганской этнической группы из соседнего Ставропольского края. Им вменяют статью о краже, организованной группой, в особо крупном размере. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы, в случае признания их судом виновными.

Во время обысков у задержанных изъяли машины, банковские карты и другие вещи, необходимые для расследования.

Ранее RostovGazeta сообщала об участковом полиции, которого осудили за мошенничество.

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