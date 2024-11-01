Ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области

Если говорить о Ростовской области, то здесь живут ушастые и белогрудые ежи. Второму виду, пока ничего не угрожает, а вот популяция первого — действительно сокращается. Теперь колючих животных можно встретить не повсеместно, а лишь небольшими кучками в отдельных местах.