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Posted 1 ноября, 14:16

Published 1 ноября, 14:16

Modified 1 ноября, 14:18

Updated 1 ноября, 14:18

Ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области

Ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области

1 ноября 2024, 14:16
Фото: Шедеврум. Ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области
Вид ушастых ужей, внесенных в Красную книгу Ростовской области, сокращается из-за дорог и токсичных грызунов, рассказал доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов.

За последние десятилетия численность ежей сократилась минимум на 30% в большей части ареала их обитания, поэтому животных занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как «вид, близкий к уязвимому положению».

Если говорить о Ростовской области, то здесь живут ушастые и белогрудые ежи. Второму виду, пока ничего не угрожает, а вот популяция первого — действительно сокращается. Теперь колючих животных можно встретить не повсеместно, а лишь небольшими кучками в отдельных местах.

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Одной из главных причин вымирания ежей является рацион. Они могут поедать грызунов, питающихся токсичными отходами. Кроме того, отдельную опасность представляют автомобильные дороги, на которых ежей просто давят.

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