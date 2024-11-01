Ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области

Posted 1 ноября, 14:16
Published 1 ноября, 14:16
Modified 1 ноября, 14:18
Updated 1 ноября, 14:18
За последние десятилетия численность ежей сократилась минимум на 30% в большей части ареала их обитания, поэтому животных занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как «вид, близкий к уязвимому положению».
Если говорить о Ростовской области, то здесь живут ушастые и белогрудые ежи. Второму виду, пока ничего не угрожает, а вот популяция первого — действительно сокращается. Теперь колючих животных можно встретить не повсеместно, а лишь небольшими кучками в отдельных местах.
Одной из главных причин вымирания ежей является рацион. Они могут поедать грызунов, питающихся токсичными отходами. Кроме того, отдельную опасность представляют автомобильные дороги, на которых ежей просто давят.
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