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Posted 1 ноября, 10:07

Published 1 ноября, 10:07

Modified 1 ноября, 10:09

Updated 1 ноября, 10:09

Следователи проводят проверку по факту исчезновения двух детей под Ростовом

Ушли из дома: Следком подключился к поиску пропавших детей в Ростовской области

1 ноября 2024, 10:07
Фото: 1MI. Следователи проводят проверку по факту исчезновения двух детей под Ростовом

Следком подключился к поиску пропавших детей в Ростовской области

Следователи проводят проверку по факту исчезновения двух детей под Ростовом, сообщила пресс-служба ведомства.

Брат и сестра, 11-летний Андрей и 13-летняя Александра, живут в Батайске. Около трёх часов дня 31 октября они вышли из дома и не вернулись. Родители детей стали переживать и быстро подключили к поискам полицию.

Правоохранительные органы и СМИ рассылают ориентировки на пропавших детей. Розыск их ведётся и в самом Батайске. Процессуальную проверку по факту происшествия начал и Следком.

Фото пропавших детейФото пропавших детей
Фото пропавших детейФото пропавших детей
Фото пропавших детей. Фото: Управление МВД по Ростовской области

«Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление их местонахождения. По результатам проверки будет принято процессуальную решение», — отметили в ведомстве.

Всех, кто видел детей или знает об их местоположении, просят сразу связаться с полицией.

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