Ушли из дома: Следком подключился к поиску пропавших детей в Ростовской области

Posted 1 ноября, 10:07
Published 1 ноября, 10:07
Modified 1 ноября, 10:09
Updated 1 ноября, 10:09
Брат и сестра, 11-летний Андрей и 13-летняя Александра, живут в Батайске. Около трёх часов дня 31 октября они вышли из дома и не вернулись. Родители детей стали переживать и быстро подключили к поискам полицию.
Правоохранительные органы и СМИ рассылают ориентировки на пропавших детей. Розыск их ведётся и в самом Батайске. Процессуальную проверку по факту происшествия начал и Следком.
«Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление их местонахождения. По результатам проверки будет принято процессуальную решение», — отметили в ведомстве.
Всех, кто видел детей или знает об их местоположении, просят сразу связаться с полицией.