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Posted 1 ноября, 08:35

Published 1 ноября, 08:35

Modified 1 ноября, 08:37

Updated 1 ноября, 08:37

11-летний Андрей и 13-летняя Александра пропали 31 октября в Ростовской области

В Батайске сутки не могут найти несовершеннолетних брата и сестру

1 ноября 2024, 08:35
Фото: pxhere.com. 11-летний Андрей и 13-летняя Александра пропали 31 октября в Ростовской области
11-летний Андрей и 13-летняя Александра пропали 31 октября в Ростовской области, ориентировки на детей рассылает полиция.

Саша и Андрей живут в Батайске. 31 октября около трёх часов дня они ушли из дома и не вернулись. Их поиском активно занимается полиция.

Известно, что Александре 13 лет. Её рост — около 160 сантиметров. Девочка имеет худощавое телосложение, волосы каштанового цвета и карие глаза. В день исчезновения она была одета в джинсы синего цвета, куртку золотистого цвета и чёрные кроссовки.

Её родному брату Андрею 11 лет. Он ростом около 152 сантиметров. У мальчика худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы и карие глаза. Он был одет в серую толстовку, серые спортивные штаны с лампасами красного и белого цвета по бокам, куртку чёрного цвета с серыми рукавами и серые кроссовки.

Фото пропавших детейФото пропавших детей
Фото пропавших детейФото пропавших детей
Фото пропавших детей. Фото: Управление МВД по Ростовской области

Всех, кто мог видеть пропавших детей, просят сразу связаться с полицией по телефонам: 8 (863) 545-74-00 либо 02.

Напомним, что только в сентябре в Ростовской области пропали больше сотни человек.

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