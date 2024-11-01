В Батайске сутки не могут найти несовершеннолетних брата и сестру

Posted 1 ноября, 08:35
Published 1 ноября, 08:35
Modified 1 ноября, 08:37
Updated 1 ноября, 08:37
Саша и Андрей живут в Батайске. 31 октября около трёх часов дня они ушли из дома и не вернулись. Их поиском активно занимается полиция.
Известно, что Александре 13 лет. Её рост — около 160 сантиметров. Девочка имеет худощавое телосложение, волосы каштанового цвета и карие глаза. В день исчезновения она была одета в джинсы синего цвета, куртку золотистого цвета и чёрные кроссовки.
Её родному брату Андрею 11 лет. Он ростом около 152 сантиметров. У мальчика худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы и карие глаза. Он был одет в серую толстовку, серые спортивные штаны с лампасами красного и белого цвета по бокам, куртку чёрного цвета с серыми рукавами и серые кроссовки.
Всех, кто мог видеть пропавших детей, просят сразу связаться с полицией по телефонам: 8 (863) 545-74-00 либо 02.
Напомним, что только в сентябре в Ростовской области пропали больше сотни человек.