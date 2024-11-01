В Батайске сутки не могут найти несовершеннолетних брата и сестру

Её родному брату Андрею 11 лет. Он ростом около 152 сантиметров. У мальчика худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы и карие глаза. Он был одет в серую толстовку, серые спортивные штаны с лампасами красного и белого цвета по бокам, куртку чёрного цвета с серыми рукавами и серые кроссовки.