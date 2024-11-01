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Posted 1 ноября, 13:58

Published 1 ноября, 13:58

Modified 1 ноября, 14:00

Updated 1 ноября, 14:00

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе подтоплений

В МЧС сообщили об угрозе подтоплений в Ростовской области

1 ноября 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney. Жителей Ростовской области предупредили об угрозе подтоплений
Неблагоприятные погодные условия на территории Ростовской области могут обернуться для некоторых районов подтоплениями, предупредило региональное МЧС.

Ближайшие дни Ростовскую область накроют ливни и штормовой ветер. В связи с этим появилась угроза подтоплений некоторых территорий. Речь идет о хуторах Калинин и Недвиговка Мясниковского района. Отметим, что повышение уровня грунтовых вод может значительно нарушить привычный уклад жизни и даже представлять угрозу жизни людей.

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Если все же дом попал в зону подтопления, спасатели рекомендуют делать следующее: отключить газ, воду, электричество, перенести ценные вещи на верхние этажи, закрыть окна и двери, отвязать животных для их свободного перемещения, а также подготовиться к эвакуации.

Ранее синоптики рассказали, что ночные заморозки и ветер до 27 м/с надвигаются на Ростов-на-Дону.

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