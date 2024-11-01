В МЧС сообщили об угрозе подтоплений в Ростовской области

Posted 1 ноября, 13:58
Published 1 ноября, 13:58
Modified 1 ноября, 14:00
Updated 1 ноября, 14:00
Ближайшие дни Ростовскую область накроют ливни и штормовой ветер. В связи с этим появилась угроза подтоплений некоторых территорий. Речь идет о хуторах Калинин и Недвиговка Мясниковского района. Отметим, что повышение уровня грунтовых вод может значительно нарушить привычный уклад жизни и даже представлять угрозу жизни людей.
Если все же дом попал в зону подтопления, спасатели рекомендуют делать следующее: отключить газ, воду, электричество, перенести ценные вещи на верхние этажи, закрыть окна и двери, отвязать животных для их свободного перемещения, а также подготовиться к эвакуации.
Ранее синоптики рассказали, что ночные заморозки и ветер до 27 м/с надвигаются на Ростов-на-Дону.