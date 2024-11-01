В МЧС сообщили об угрозе подтоплений в Ростовской области

Если все же дом попал в зону подтопления, спасатели рекомендуют делать следующее: отключить газ, воду, электричество, перенести ценные вещи на верхние этажи, закрыть окна и двери, отвязать животных для их свободного перемещения, а также подготовиться к эвакуации.