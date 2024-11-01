Вековой доходный дом Леванидова в Ростове хотят снести под предлогом аварийности

Posted 1 ноября, 09:14
Published 1 ноября, 09:14
Modified 1 ноября, 09:16
Updated 1 ноября, 09:16
1 ноября запланировано официальное собрание, на котором уникальное здание в переулке Островского, 15/35 признают аварийным. Встревоженные собственники жилья в доме Леванидова обратились к градозащитникам за помощью.
Скандал вокруг здания прогремел ещё в 2021 году. Рядом с домом начали возводить многоэтажку. Строительные работы оказывали негативное влияние на исторический объект. Жильцы дома тогда жаловались во множество инстанций, но везде получали отписки. Равнодушно отнеслись к проблеме и в Комитете по охране объектов культурного наследия региона. Жителям дома пришлось самим заниматься усилением фундамента и спасением здания.
«Собрали 80 тысяч рублей на разработку сметы проекта по усилению для диалога с администрацией. Но сам проект стоил три миллиона, что собственникам не под силу. После шквала новостей о состоянии здания дом поставили в график на усиление фундамента», — вспоминают градозащитники.
Проектную документацию должны были разработать до 2022 года. Из бюджета даже выделили деньги на эти нужды, но потом их перераспределили на другие цели. Спустя три года бездействия администрация Ленинского района решила признать уникальный дом аварийным, жителей расселить, а здание снести.
«Даже есть некая инженерная экспертиза, которую заказали и провели в обход собственников и которую собственники в глаза не видели», — отмечают активисты «МойФасад».
Градозащитники констатируют, что из-за наплевательского отношения к сохранению исторического здания Ростов лишится одного из самых красивых дореволюционных домов.
Ростов занимает второе место после Петербурга по числу дореволюционных зданий. Но из-за регулярного сноса исторических домов город может потерять это почётное место.