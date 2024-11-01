Вековой доходный дом Леванидова в Ростове хотят снести под предлогом аварийности

Скандал вокруг здания прогремел ещё в 2021 году. Рядом с домом начали возводить многоэтажку. Строительные работы оказывали негативное влияние на исторический объект. Жильцы дома тогда жаловались во множество инстанций, но везде получали отписки. Равнодушно отнеслись к проблеме и в Комитете по охране объектов культурного наследия региона. Жителям дома пришлось самим заниматься усилением фундамента и спасением здания.