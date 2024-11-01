Водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области

Posted 1 ноября, 08:20
Published 1 ноября, 08:20
Modified 1 ноября, 08:22
Updated 1 ноября, 08:22
Со 2 ноября на Дону ожидается резкое ухудшение погоды. В некоторых муниципалитетах выпадет снег, а температура воздуха опустится ниже нуля. Очевидно, не обойдется и без гололеда. Чтобы снизить риск ДТП, автомобилистам стоит уже «переобуться».
Также водителей призвали быть предельно внимательными за рулем и не лихачить: соблюдать дистанцию и боковой интервал с другими машинами, не превышать скорость. А пешеходам лучше не переходить дорогу, не убедившись в том, что их готовы пропустить автомобилисты.
Подробный прогноз погоды на ноябрь в Ростове-на-Дону и области читайте в материале RostovGazeta.