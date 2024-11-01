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Posted 1 ноября, 08:20

Published 1 ноября, 08:20

Modified 1 ноября, 08:22

Updated 1 ноября, 08:22

Водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области

Водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области

1 ноября 2024, 08:20
Фото: 1MI. Водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области
Из-за непогоды в Ростовской области водителей просят заменить летнюю резину на зимнюю, сообщают региональные власти.

Со 2 ноября на Дону ожидается резкое ухудшение погоды. В некоторых муниципалитетах выпадет снег, а температура воздуха опустится ниже нуля. Очевидно, не обойдется и без гололеда. Чтобы снизить риск ДТП, автомобилистам стоит уже «переобуться».

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Также водителей призвали быть предельно внимательными за рулем и не лихачить: соблюдать дистанцию и боковой интервал с другими машинами, не превышать скорость. А пешеходам лучше не переходить дорогу, не убедившись в том, что их готовы пропустить автомобилисты.

Подробный прогноз погоды на ноябрь в Ростове-на-Дону и области читайте в материале RostovGazeta.

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