Водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области

Также водителей призвали быть предельно внимательными за рулем и не лихачить: соблюдать дистанцию и боковой интервал с другими машинами, не превышать скорость. А пешеходам лучше не переходить дорогу, не убедившись в том, что их готовы пропустить автомобилисты.