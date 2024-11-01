Восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области

Posted 1 ноября, 09:13
Published 1 ноября, 09:13
Modified 1 ноября, 09:15
Updated 1 ноября, 09:15
По данным инспекторов, за сутки 31 ноября на Дону произошло семь ДТП. В пяти из них под колеса машин попали пешеходы. Водители сбили людей в темное время суток. Некоторые из пешеходов переходили проезжую часть в неустановленном месте.
В числе пострадавших оказался 13-летний подросток. Мальчик около 22:30 мск переходил дорогу на перекрестке улицы Добровольского с бульваром Комарова, когда горел красный сигнал светофора. В этот момент на зеленый проезжал 25-летний парень за рулем авто марки «Москвич-3».
Водитель ударил по тормозам, но было поздно: школьник попал под колеса легковушки.
— В результате ДТП мальчика с травмами доставили в больницу, — уточнили в ведомстве.
Несколько дней назад водитель Mercedes сбил 20-летнюю девушку в центре города.