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Posted 1 ноября, 09:13

Published 1 ноября, 09:13

Modified 1 ноября, 09:15

Updated 1 ноября, 09:15

Восемь человек пострадали в ДТП 31 октября в Ростовской области

Восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области

1 ноября 2024, 09:13
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Восемь человек пострадали в ДТП 31 октября в Ростовской области

«Москвич» сбил 13-летнего мальчика в Ростове

В Ростовской области в результате ДТП травмы получили восемь человек, сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным инспекторов, за сутки 31 ноября на Дону произошло семь ДТП. В пяти из них под колеса машин попали пешеходы. Водители сбили людей в темное время суток. Некоторые из пешеходов переходили проезжую часть в неустановленном месте.

В числе пострадавших оказался 13-летний подросток. Мальчик около 22:30 мск переходил дорогу на перекрестке улицы Добровольского с бульваром Комарова, когда горел красный сигнал светофора. В этот момент на зеленый проезжал 25-летний парень за рулем авто марки «Москвич-3».

Насмерть сбивший мальчика водитель КамАЗа ехал на красный сигнал светофора
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Водитель ударил по тормозам, но было поздно: школьник попал под колеса легковушки.

— В результате ДТП мальчика с травмами доставили в больницу, — уточнили в ведомстве.

Несколько дней назад водитель Mercedes сбил 20-летнюю девушку в центре города.

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