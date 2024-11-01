«Я аж у входа в магазин присела»: жителей Белой Калитвы перепугал мощный грохот

Posted 1 ноября, 15:13
Published 1 ноября, 15:13
Modified 1 ноября, 15:33
Updated 1 ноября, 15:33
По словам одной из местных жительниц, раздался громкий хлопок.
— Сначала мы подумали, что балконная дверь захлопнулась от сквозняка, но та была на месте. Потом узнали от соседей, что у них даже стены тряслись и стекла звенели возле ж/д вокзала, — поделилась одна из местных жительниц.
В telegram-канале «Белка» горожане и жители соседних поселений активно обсуждают случившееся.
— Стекла чуть не вылетели, вибрация пошла по полу, — добавляют подписчики в комментариях. — Дети испугались.
— Так бахнуло, я аж у входа в магазин присела! — призналась одна из женщин.
Как выяснилось, подобный грохот слышали в поселках Синегорском, Атаево, Коксовом и других. Власти Ростовской области пока не комментировали инцидент, информация уточняется.
Ранее жители Ростова сообщали о работе ПВО 1 ноября.