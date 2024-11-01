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Posted 1 ноября, 15:13

Published 1 ноября, 15:13

Modified 1 ноября, 15:33

Updated 1 ноября, 15:33

Жителей Белой Калитвы перепугал мощный грохот 1 ноября

«Я аж у входа в магазин присела»: жителей Белой Калитвы перепугал мощный грохот

1 ноября 2024, 15:13
Фото: rostovgazeta.ru.

Жителей Белой Калитвы перепугал мощный грохот 1 ноября

Грохот раздался на северо-востоке Ростовской области около 17:40 мск 1 ноября. О жутком звуке жители Белой Калитвы сообщили RostovGazeta.

По словам одной из местных жительниц, раздался громкий хлопок.

— Сначала мы подумали, что балконная дверь захлопнулась от сквозняка, но та была на месте. Потом узнали от соседей, что у них даже стены тряслись и стекла звенели возле ж/д вокзала, — поделилась одна из местных жительниц.

В telegram-канале «Белка» горожане и жители соседних поселений активно обсуждают случившееся.

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— Стекла чуть не вылетели, вибрация пошла по полу, — добавляют подписчики в комментариях. — Дети испугались.
— Так бахнуло, я аж у входа в магазин присела! — призналась одна из женщин.

Как выяснилось, подобный грохот слышали в поселках Синегорском, Атаево, Коксовом и других. Власти Ростовской области пока не комментировали инцидент, информация уточняется.

Ранее жители Ростова сообщали о работе ПВО 1 ноября.

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