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Posted 1 ноября, 07:59

Published 1 ноября, 07:59

Modified 1 ноября, 08:01

Updated 1 ноября, 08:01

Затяжные магнитные бури вернутся в Ростовскую область 24 ноября

Затяжные магнитные бури вернутся в Ростовскую область в ноябре

1 ноября 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney. Затяжные магнитные бури вернутся в Ростовскую область 24 ноября
Магнитные бури снова накроют Ростовскую область в конце ноября. Как сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, два дня подряд индекс геомагнитной активности будет держаться на уровне пяти единиц.

Это значение соответствует первому уровню бури (G1) из пяти возможных. Утром 26 ноября буря постепенно утихнет. Глобальные планетарный индекс Кр опустится к трем единицам (из десяти).

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Несмотря на относительно слабое возмущение магнитосферы Земли, метеочувствительные люди могут ощутить недомогание. Это и головные боли, и проблемы с давлением, и слабость в теле. Эксперты рекомендуют в такие дни воздержаться от кофе и алкоголя, а также ограничить занятия, требующие физической или умственной активности.

Последний раз геомагнитные бури наблюдались в Ростовской области в конце октября, 29 числа.

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