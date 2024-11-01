Затяжные магнитные бури вернутся в Ростовскую область в ноябре

Несмотря на относительно слабое возмущение магнитосферы Земли, метеочувствительные люди могут ощутить недомогание. Это и головные боли, и проблемы с давлением, и слабость в теле. Эксперты рекомендуют в такие дни воздержаться от кофе и алкоголя, а также ограничить занятия, требующие физической или умственной активности.