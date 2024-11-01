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Posted 1 ноября, 13:36

Published 1 ноября, 13:36

Modified 1 ноября, 13:38

Updated 1 ноября, 13:38

Житель Ростова согласился стать «подставным» директором фирм за 45 тыс рублей

Житель Ростова согласился стать «подставным» директором фирм за 45 тыс рублей

1 ноября 2024, 13:36
Фото: 1MI. Житель Ростова согласился стать «подставным» директором фирм за 45 тыс рублей
Сотрудники таможни в ходе проверки раскрыли «подставного» директора нескольких фирм в Ростове-на-Дону, информирует Южное таможенное управление.

Таможенники выяснили, что в октябре прошлого года жителю Ростова-на-Дону поступило предложение от знакомого выступить подставным директором фирм-участниц внешнеэкономической деятельности. Мужчине всего лишь нужно было дать свой паспорт, чтобы его данные внесли в единый госреестр юрлиц. За вознаграждение в 45 тысяч рублей он дал свои документы, но в работе организации больше никак не участвовал.

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Однако незаконное использование документов для образования юрлица является уголовно наказуемым. В связи с этим ростовская таможня возбудило дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ. Теперь «директору» может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее сотрудники таможенного управления задержали в Ростове-на-Дону мужчину, организовавшего перевоз запрещенных веществ из Германии.

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