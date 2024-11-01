Житель Ростова согласился стать «подставным» директором фирм за 45 тыс рублей

Posted 1 ноября, 13:36
Published 1 ноября, 13:36
Modified 1 ноября, 13:38
Updated 1 ноября, 13:38
Таможенники выяснили, что в октябре прошлого года жителю Ростова-на-Дону поступило предложение от знакомого выступить подставным директором фирм-участниц внешнеэкономической деятельности. Мужчине всего лишь нужно было дать свой паспорт, чтобы его данные внесли в единый госреестр юрлиц. За вознаграждение в 45 тысяч рублей он дал свои документы, но в работе организации больше никак не участвовал.
Однако незаконное использование документов для образования юрлица является уголовно наказуемым. В связи с этим ростовская таможня возбудило дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ. Теперь «директору» может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее сотрудники таможенного управления задержали в Ростове-на-Дону мужчину, организовавшего перевоз запрещенных веществ из Германии.