Житель Ростова согласился стать «подставным» директором фирм за 45 тыс рублей

Таможенники выяснили, что в октябре прошлого года жителю Ростова-на-Дону поступило предложение от знакомого выступить подставным директором фирм-участниц внешнеэкономической деятельности. Мужчине всего лишь нужно было дать свой паспорт, чтобы его данные внесли в единый госреестр юрлиц. За вознаграждение в 45 тысяч рублей он дал свои документы, но в работе организации больше никак не участвовал.