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Posted 1 ноября, 17:17

Published 1 ноября, 17:17

Modified 1 ноября, 17:19

Updated 1 ноября, 17:19

Житель Ростовской области получил срок за организацию нелегальной миграции

Житель Ростовской области организовал канал незаконной миграции

1 ноября 2024, 17:17
Фото: 1MI. Житель Ростовской области получил срок за организацию нелегальной миграции
Жителю Ростовской области Рудику Меликяну дали условный срок за заключение фиктивных трудовых договоров с мигрантами, информирует «Коммерсантъ Юг» со ссылкой на УФСБ России по региону.

Известно, что Рудик Меликян совместно со знакомой Маргуш Мурадян заключали с гражданами Армении фальшивые трудовые договоры. Они позволяли продлить срок пребывания мигрантов в стране до одного года. По факту иностранцы не работали и жили в других регионах России. Преступная схема раскрылась после того, как злоумышленники передали эти договоры в ОВМ ОМВД России по Мартыновскому району.

В отношении Меликяна возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ. Ему дали один год условно и два года испытательного срока. Мурадян избежала наказания в связи с деятельным раскаянием.

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Добавим, что после разбирательства, проведенного руководством МБУЗ «ЦРБ» Мартыновского района, к дисциплинарной ответственности также была привлечена Анжик Меликян, которая способствовала ускоренному оформлению медзаключений на иностранцев при их постановке на миграционный учет.

До этого стало известно, что более двух тысяч мигрантов депортировали из Ростовской области.

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