Житель Ростовской области организовал канал незаконной миграции

Известно, что Рудик Меликян совместно со знакомой Маргуш Мурадян заключали с гражданами Армении фальшивые трудовые договоры. Они позволяли продлить срок пребывания мигрантов в стране до одного года. По факту иностранцы не работали и жили в других регионах России. Преступная схема раскрылась после того, как злоумышленники передали эти договоры в ОВМ ОМВД России по Мартыновскому району.