Жители Ростова-на-Дону сообщают о работе ПВО 1 ноября.

Posted 1 ноября, 07:08
Published 1 ноября, 07:08
Modified 1 ноября, 07:10
Updated 1 ноября, 07:10
Ростовчане сняли на камеру следы, которые, возможно, оставили ракета ПВО или беспилотник. Кадры появились в telegram-канале «Суворовский Ростов-на-Дону News». О звуке взрыва при этом никто не сообщал в социальных сетях. Не исключено, что белая полоска над городом — всего лишь инверсионный след самолета.
В правительстве Ростовской области и других ведомствах региона не комментировали сообщения о том, что якобы сработало ПВО.
Последний раз атака дронов на регион была прошлой ночью, 31 октября. Военные смогли перехватить и уничтожить девять беспилотных летательных аппаратов. К счастью, в результате нее никто не пострадал.