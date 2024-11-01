Жители Ростова-на-Дону сообщают о работе ПВО 1 ноября.

Ростовчане сняли на камеру следы, которые, возможно, оставили ракета ПВО или беспилотник. Кадры появились в telegram-канале «Суворовский Ростов-на-Дону News». О звуке взрыва при этом никто не сообщал в социальных сетях. Не исключено, что белая полоска над городом — всего лишь инверсионный след самолета.