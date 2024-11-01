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Posted 1 ноября, 07:08

Published 1 ноября, 07:08

Modified 1 ноября, 07:10

Updated 1 ноября, 07:10

Жители Ростова-на-Дону сообщают о работе ПВО 1 ноября

Жители Ростова-на-Дону сообщают о работе ПВО 1 ноября

1 ноября 2024, 07:08
Фото: 1MI. Жители Ростова-на-Дону сообщают о работе ПВО 1 ноября
В небе над Ростовом появился белый след. Местные жители сообщают о работе системы противовоздушной обороны

Ростовчане сняли на камеру следы, которые, возможно, оставили ракета ПВО или беспилотник. Кадры появились в telegram-канале «Суворовский Ростов-на-Дону News». О звуке взрыва при этом никто не сообщал в социальных сетях. Не исключено, что белая полоска над городом — всего лишь инверсионный след самолета.

В правительстве Ростовской области и других ведомствах региона не комментировали сообщения о том, что якобы сработало ПВО.

Жители Ростова-на-Дону сообщают о работе ПВО 1 ноябряЖители Ростова-на-Дону сообщают о работе ПВО 1 ноября
Жители Ростова-на-Дону сообщают о работе ПВО 1 ноября.
Фото: тг Суворовский Ростов-на-Дону News. https://t.me/suvorovskiyzhk/26751
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Последний раз атака дронов на регион была прошлой ночью, 31 октября. Военные смогли перехватить и уничтожить девять беспилотных летательных аппаратов. К счастью, в результате нее никто не пострадал.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#Инцидент
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