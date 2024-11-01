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Posted 1 ноября, 18:52

Published 1 ноября, 18:52

Modified 1 ноября, 18:54

Updated 1 ноября, 18:54

Житель Ростовской области похоронил незнакомую женщину, приняв ее за жену

Жительница Таганрога вернулась домой в день своих похорон

1 ноября 2024, 18:52
Фото: 1MI. Житель Ростовской области похоронил незнакомую женщину, приняв ее за жену

Житель Ростовской области похоронил незнакомую женщину, приняв ее за жену

Удивительная история случилась в городе Таганроге Ростовской области в начале октября. Все началось с супружеской ссоры в семье Полозовых, после которой 44-летняя Ольга ушла из дома, не взяв даже телефон.

Две недели родственники разыскивали ее, написали заявление в полицию. Вскоре правоохранители обнаружили труп женщины. Сопоставив имена и обстоятельства пропажи, они решили, что это та самая супруга. И позвонили ее мужу Юрию с плохими вестями.

Безутешный вдовец отчаянно заливал горе спиртным. На опознание он так и не попал, но уже смирился с тем, что в морге лежит именно Ольга. Мужчина организовал церемонию прощания, назначил дату, позвал всех близких и родных. Покойницу Юрий увидел уже в гробу. И хотя многие родственники убеждали его, что там лежит женщина куда старше, отчаявшийся «вдовец» под действием горячительного успокоительного ничего не замечал. Он держал усопшую за руки, гладил по волосам и приговаривал: «Моя жена, я с ней 16 лет прожил».

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Пока на кладбище Ольгу провожали в последний путь, она вернулась домой. Шокированные соседи рассказали женщине, что прямо сейчас проходят ее похороны.

Как рассказала горожанка «НТВ», она решила не приходить на траурную церемонию. Ольга в ярости ждала супруга, который заварил эту кашу. Позже она успокоилась и пообещала не совершать таких необдуманных поступков.

Случившееся сблизило супружескую пару, но теперь им приходится прикладывать немало сил, чтобы юридически «воскресить» Ольгу и найти родных женщины, которую уже похоронили вместо нее.

Ранее стало известно, сколько земли выделили под расширение Ростовского кладбища.

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