Жительница Таганрога вернулась домой в день своих похорон

Безутешный вдовец отчаянно заливал горе спиртным. На опознание он так и не попал, но уже смирился с тем, что в морге лежит именно Ольга. Мужчина организовал церемонию прощания, назначил дату, позвал всех близких и родных. Покойницу Юрий увидел уже в гробу. И хотя многие родственники убеждали его, что там лежит женщина куда старше, отчаявшийся «вдовец» под действием горячительного успокоительного ничего не замечал. Он держал усопшую за руки, гладил по волосам и приговаривал: «Моя жена, я с ней 16 лет прожил».