АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в животноводческом совещании в Тамбове

Posted 2 ноября, 14:03
Published 2 ноября, 14:03
Modified 2 ноября, 14:05
Updated 2 ноября, 14:05
Мероприятие прошло на территории администрации Сампурского муниципального округа Тамбовской области в рамках межрегиональной выставки «Эффективное животноводство». Организаторы — Министерство сельского хозяйства Тамбовской области и Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса.
Выступая с докладом, Татьяна Соколянская, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Тамбове, отметила, что страхование в отрасли животноводства региона активно развивается. При этом местные животноводческие предприятия при защите рисков отдают предпочтение программам страхования с государственной поддержкой.
«Страхование сельскохозяйственных животных дает возможность надёжно защитить интересы сельхозтоваропроизводителей от возникших непредвиденных расходов, тем самым, минимизируя финансовые потери и риски банкротства. АО СК „РСХБ-Страхование“ предлагает животноводческим хозяйствам классическое страхование, где условия обсуждаются индивидуально с клиентом, или страхование с государственной поддержкой — при рисках заразных болезней животных (перечень утвержден Приказом Минсельхоза РФ), в результате стихийных бедствий, пожара, массовых отравлений, нарушений электро-, тепло-, водоснабжения», — прокомментировала Татьяна Соколянская.
После завершения мероприятия участники семинара-совещания осмотрели выставочную экспозицию сельскохозяйственной техники и посетили одну из животноводческих ферм региона с целью ознакомления с новинками, используемыми молочной фермой, в области воспроизводства стада, содержания и ухода за животными.