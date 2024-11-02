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Posted 2 ноября, 14:03

Published 2 ноября, 14:03

Modified 2 ноября, 14:05

Updated 2 ноября, 14:05

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в животноводческом совещании в Тамбове

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в животноводческом совещании в Тамбове

2 ноября 2024, 14:03
Фото: freepik.com.
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ». erid: LjN8KDS2M
01 ноября АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в областном семинаре-совещании «Итоги работы отрасли животноводства за 9 месяцев 2024 года. Инновационное развитие животноводства — путь к высокой продуктивности и качественной продукции».

Мероприятие прошло на территории администрации Сампурского муниципального округа Тамбовской области в рамках межрегиональной выставки «Эффективное животноводство». Организаторы — Министерство сельского хозяйства Тамбовской области и Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса.

Выступая с докладом, Татьяна Соколянская, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Тамбове, отметила, что страхование в отрасли животноводства региона активно развивается. При этом местные животноводческие предприятия при защите рисков отдают предпочтение программам страхования с государственной поддержкой.

«Страхование сельскохозяйственных животных дает возможность надёжно защитить интересы сельхозтоваропроизводителей от возникших непредвиденных расходов, тем самым, минимизируя финансовые потери и риски банкротства. АО СК „РСХБ-Страхование“ предлагает животноводческим хозяйствам классическое страхование, где условия обсуждаются индивидуально с клиентом, или страхование с государственной поддержкой — при рисках заразных болезней животных (перечень утвержден Приказом Минсельхоза РФ), в результате стихийных бедствий, пожара, массовых отравлений, нарушений электро-, тепло-, водоснабжения», — прокомментировала Татьяна Соколянская.

После завершения мероприятия участники семинара-совещания осмотрели выставочную экспозицию сельскохозяйственной техники и посетили одну из животноводческих ферм региона с целью ознакомления с новинками, используемыми молочной фермой, в области воспроизводства стада, содержания и ухода за животными.

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