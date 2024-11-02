АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в животноводческом совещании в Тамбове

Выступая с докладом, Татьяна Соколянская, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Тамбове, отметила, что страхование в отрасли животноводства региона активно развивается. При этом местные животноводческие предприятия при защите рисков отдают предпочтение программам страхования с государственной поддержкой.