Апокалипсис по имени «Мартина»: что уже натворил циклон в Ростовской области

Не выдержали порывов ветра и некоторые стеклянные остановки. Конструкции колыхались, как трава, а их перегородки разлетались на осколки. На кадрах видно, что битое стекло рассыпано по тротуару рядом с комплексом. К счастью, людей поблизости в этот момент не было.