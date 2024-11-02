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Posted 2 ноября, 20:42

Published 2 ноября, 20:42

Modified 2 ноября, 20:44

Updated 2 ноября, 20:44

Что натворил арктический циклон «Мартина» в Ростовской области

Апокалипсис по имени «Мартина»: что уже натворил циклон в Ростовской области

2 ноября 2024, 20:42
Фото: Изображение Midjourney. Что натворил арктический циклон «Мартина» в Ростовской области

Что натворил арктический циклон «Мартина» в Ростовской области

Вместе с ноябрем в Ростовскую область пришел арктический циклон «Мартина». Из-за этого на Дону уже разбушевался штормовой ветер, а в скором времени ударят морозы. Подробнее о последствиях непогоды читайте в материале RostovGazeta.

Упавшие деревья

С самого утра 2 ноября в донской столице начался настоящий апокалипсис: упали и надломились десятки деревьев. Некоторые из них падали на тротуары и дороги, преграждая путь автомобилистам. Некоторые обрывали провода и приземлялись на машины. Другие оказывались на крышах зданий и цепляли стены.

Апокалипсис по имени «Мартина»: что натворил арктический циклон в Ростовской областиАпокалипсис по имени «Мартина»: что натворил арктический циклон в Ростовской области
Апокалипсис по имени «Мартина»: что натворил арктический циклон в Ростовской области.
Фото: тг Ростов сити. https://t.me/rostovcitynews/36565

Разбитые остановки

Не выдержали порывов ветра и некоторые стеклянные остановки. Конструкции колыхались, как трава, а их перегородки разлетались на осколки. На кадрах видно, что битое стекло рассыпано по тротуару рядом с комплексом. К счастью, людей поблизости в этот момент не было.

Штормовой ветер разбил остановку в РостовоШтормовой ветер разбил остановку в Ростово
Штормовой ветер разбил остановку в Ростово.
Фото: тг Суворовский соседи. https://t.me/suvorovskiy_sosedi/12173

Упавший балкон

Даже не все балконы справились с натиском стихии. В Цимлянске ветер с корнем вырвал остекленную конструкцию. На землю упали и деревянные рамы, и металлические листы. Судя по кадрам, падал балкон с высоты второго этажа. Этого оказалось достаточно, чтобы он распался на части.

«Всё, упал»: в Ростовской области штормовой ветер сорвал балкон
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Что еще повалил ветер в Ростовской области

Помимо деревьев, на пути воздушных потоков оказались светофоры и бетонные столбы — опора линии электропередачи. Последние буквально повисали на проводах, не решаясь довести дело до конца и рухнуть на землю. Светофоры же разбросало по проезжей части. На трассе сорвало огромный рекламный щит. А в некоторых населенных пунктах даже оборвались провода.

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