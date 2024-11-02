Апокалипсис по имени «Мартина»: что уже натворил циклон в Ростовской области

Posted 2 ноября, 20:42
Published 2 ноября, 20:42
Modified 2 ноября, 20:44
Updated 2 ноября, 20:44
С самого утра 2 ноября в донской столице начался настоящий апокалипсис: упали и надломились десятки деревьев. Некоторые из них падали на тротуары и дороги, преграждая путь автомобилистам. Некоторые обрывали провода и приземлялись на машины. Другие оказывались на крышах зданий и цепляли стены.
Не выдержали порывов ветра и некоторые стеклянные остановки. Конструкции колыхались, как трава, а их перегородки разлетались на осколки. На кадрах видно, что битое стекло рассыпано по тротуару рядом с комплексом. К счастью, людей поблизости в этот момент не было.
Даже не все балконы справились с натиском стихии. В Цимлянске ветер с корнем вырвал остекленную конструкцию. На землю упали и деревянные рамы, и металлические листы. Судя по кадрам, падал балкон с высоты второго этажа. Этого оказалось достаточно, чтобы он распался на части.
Помимо деревьев, на пути воздушных потоков оказались светофоры и бетонные столбы — опора линии электропередачи. Последние буквально повисали на проводах, не решаясь довести дело до конца и рухнуть на землю. Светофоры же разбросало по проезжей части. На трассе сорвало огромный рекламный щит. А в некоторых населенных пунктах даже оборвались провода.