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Posted 2 ноября, 06:24

Published 2 ноября, 06:24

Modified 2 ноября, 06:26

Updated 2 ноября, 06:26

Аптекарь в Ростовской области обманула односельчан на 20 млн рублей

Аптекарь в Ростовской области набрала кредитов на односельчан на 20 млн рублей

2 ноября 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney. Аптекарь в Ростовской области обманула односельчан на 20 млн рублей
Жительница Ростовской области обманом заставила односельчан набрать кредитов и отдать деньги ей. В общей сложности мошенница получила более 20 миллионов рублей, сообщает телеканал НТВ.

Инцидент произошел в селе Развильное Ростовской области. Фармацевт и по совместительству владелица местной аптеки, под предлогом сломавшейся аппаратуры, просила односельчан воспользоваться их онлайн-банком, чтобы перевести туда свои деньги и потом снять их через банкомат. Однако вместо перевода, обманщица оформляла кредит от лица жертвы в приложении, а деньги забирала себе.

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Изучив репортаж телеканала, сотрудники Следственного комитета в регионе возбудили уголовное дело по факту массового мошенничества. По данным ведомства, люди перевели женщине более 20 миллионов рублей. Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления ведомства Станиславу Ковалеву доложить о ходе и результатах расследования.

Добавим, что фармацевт скрылась. На сегодняшний день ее местонахождение неизвестно.

Ранее у ростовчанки украли 50 тысяч в чате для поиска пропавших без вести военных.

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