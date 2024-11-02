Аптекарь в Ростовской области набрала кредитов на односельчан на 20 млн рублей

Инцидент произошел в селе Развильное Ростовской области. Фармацевт и по совместительству владелица местной аптеки, под предлогом сломавшейся аппаратуры, просила односельчан воспользоваться их онлайн-банком, чтобы перевести туда свои деньги и потом снять их через банкомат. Однако вместо перевода, обманщица оформляла кредит от лица жертвы в приложении, а деньги забирала себе.