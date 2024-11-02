rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 14:30

Published 2 ноября, 14:30

Modified 2 ноября, 14:32

Updated 2 ноября, 14:32

Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении стаи собак на подростка в Сальске

Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении стаи собак на подростка в Сальске

2 ноября 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney. Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении стаи собак на подростка в Сальске
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по случаю нападения бродячих собак на подростка в Ростовской области, информирует региональный СУ СКР.

31 октября в Сеть попала история подростка из Сальска, которого покусала стая бездомных собак. Школьник шел вблизи железнодорожного перехода, когда на него напали псы. Ему удалось спастись, но животные успели прокусить ему ногу.

По данным ведомства, в Сальске подобные инциденты происходили неоднократно. Однако до сих пор никто не принял меры по организации отлова опасных стай. В связи с этим СУ СКР Ростовской области начало процессуальную проверку.

Получили травмы: Бастрыкин велел проверить школу Ростова, где произошла давка детей
Узнать подробнее

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы регионального управления ведомства Станиславу Ковалеву возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе и итогах расследования.

До этого аптекарь в Ростовской области обманула односельчан на крупную сумму. Она заставила людей набрать кредитов, а деньги забрала себе. Женщина получила более 20 миллионов рублей.

Читайте также:
В Ростовской области возбудили дело из-за женщин, которых растерзали собакиБастрыкин вмешался в дело о рабах на ферме в Ростовской областиИтоги недели: в школе произошла давка и закрыто дело о крупнейшем пожаре в Ростове
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Бездомные животные#Сальск#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Нападение собак#Следком#Укус#Происшествия#Укус собаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика