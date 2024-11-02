Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении стаи собак на подростка в Сальске

Posted 2 ноября, 14:30
Published 2 ноября, 14:30
Modified 2 ноября, 14:32
Updated 2 ноября, 14:32
31 октября в Сеть попала история подростка из Сальска, которого покусала стая бездомных собак. Школьник шел вблизи железнодорожного перехода, когда на него напали псы. Ему удалось спастись, но животные успели прокусить ему ногу.
По данным ведомства, в Сальске подобные инциденты происходили неоднократно. Однако до сих пор никто не принял меры по организации отлова опасных стай. В связи с этим СУ СКР Ростовской области начало процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы регионального управления ведомства Станиславу Ковалеву возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе и итогах расследования.
До этого аптекарь в Ростовской области обманула односельчан на крупную сумму. Она заставила людей набрать кредитов, а деньги забрала себе. Женщина получила более 20 миллионов рублей.