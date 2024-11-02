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Posted 2 ноября, 09:58

Published 2 ноября, 09:58

Modified 2 ноября, 10:00

Updated 2 ноября, 10:00

Рухнувшее дерево упало на колледж в центре Ростова-на-Дону

Дерево рухнуло на колледж в центре Ростова-на-Дону

2 ноября 2024, 09:58
Фото: 1MI. Рухнувшее дерево упало на колледж в центре Ростова-на-Дону
Ветер повалил дерево на крышу колледжа экономики, управления и права, который находится на улице Варфоломеева, 215 (пересечение с проспектом Буденновским). Кадры очевидцы разместили в соцсетях 2 ноября.

Фото с места ЧП появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». На кадрах видно, что высокий ствол надломился примерно на середине. Верхняя часть растения завалилась вниз, приземлившись на крыше учебного заведения.

— В Аксае тоже падают. Я проезжал, на чью-то машину упало, — пишут в комментариях подписчики.
Рухнувшее дерево упало на колледж в центре Ростова-на-ДонуРухнувшее дерево упало на колледж в центре Ростова-на-Дону
Рухнувшее дерево упало на колледж в центре Ростова-на-Дону.
Фото: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov_chat/2237088
Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону
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— А в Ростове машины попадают под падающие деревья даже на ходу, — добавляют другие. — Несколько авто уже так стоят посреди дороги, заваленные крупными ветками.

Деревья 2 ноября падают по всему городу. Некоторые из них приземляются на машины, постройки, проезжую часть. Кроме того, мощный ветер смог повалить даже светофоры и бетонные столбы.

Рухнувшее дерево упало на колледж в центре Ростова-на-ДонуРухнувшее дерево упало на колледж в центре Ростова-на-Дону
Рухнувшее дерево упало на колледж в центре Ростова-на-Дону.
Фото: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov_chat/2237088
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Аксай#ЧП#Ветер#Колледж#Дерево#Сильный ветер#Социальные сети#Штормовой ветер#Происшествия
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