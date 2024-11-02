Дерево рухнуло на колледж в центре Ростова-на-Дону

Posted 2 ноября, 09:58
Published 2 ноября, 09:58
Modified 2 ноября, 10:00
Updated 2 ноября, 10:00
Фото с места ЧП появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». На кадрах видно, что высокий ствол надломился примерно на середине. Верхняя часть растения завалилась вниз, приземлившись на крыше учебного заведения.
— В Аксае тоже падают. Я проезжал, на чью-то машину упало, — пишут в комментариях подписчики.
— А в Ростове машины попадают под падающие деревья даже на ходу, — добавляют другие. — Несколько авто уже так стоят посреди дороги, заваленные крупными ветками.
Деревья 2 ноября падают по всему городу. Некоторые из них приземляются на машины, постройки, проезжую часть. Кроме того, мощный ветер смог повалить даже светофоры и бетонные столбы.