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Posted 2 ноября, 19:35

Published 2 ноября, 19:35

Modified 2 ноября, 19:37

Updated 2 ноября, 19:37

До конца года перекроют проезд на участке у

До конца года перекроют проезд на участке улицы Красноармейской в Ростове

2 ноября 2024, 19:35
Фото: 1MI. До конца года перекроют проезд на участке у
В Ростове-на-Дону перекроют движение на отрезке улицы Красноармейской. Ограничение введут с 5 ноября по 20 декабря, сообщает департамент автодорог города.

Речь идет об участке дороги в створе проспекта Сиверса (Красноармейская, 16). Сразу после Дня народного единства там будут проводить работы на канализации. Вероятно, в часы пик из-за этого могут возникнуть заторы в районе Главного автовокзала. Водителям стоит продумать альтернативные пути объезда на ближайшие полтора месяца.

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Ранее стало известно еще о четырех улицах в центре донской столицы, которые перекроют до конца 2024 года. Подробнее об этих ограничениях — в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Альтернативные пути#RostovGazeta#Заторы#Департамент автодорог#Проезд закрыт
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