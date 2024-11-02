До конца года перекроют проезд на участке улицы Красноармейской в Ростове

Речь идет об участке дороги в створе проспекта Сиверса (Красноармейская, 16). Сразу после Дня народного единства там будут проводить работы на канализации. Вероятно, в часы пик из-за этого могут возникнуть заторы в районе Главного автовокзала. Водителям стоит продумать альтернативные пути объезда на ближайшие полтора месяца.