До конца года перекроют проезд на участке улицы Красноармейской в Ростове

Posted 2 ноября, 19:35
Published 2 ноября, 19:35
Modified 2 ноября, 19:37
Updated 2 ноября, 19:37
Речь идет об участке дороги в створе проспекта Сиверса (Красноармейская, 16). Сразу после Дня народного единства там будут проводить работы на канализации. Вероятно, в часы пик из-за этого могут возникнуть заторы в районе Главного автовокзала. Водителям стоит продумать альтернативные пути объезда на ближайшие полтора месяца.
Ранее стало известно еще о четырех улицах в центре донской столицы, которые перекроют до конца 2024 года. Подробнее об этих ограничениях — в материале RostovGazeta.