Эколог назвал причину штормового ветра в Ростовской области

Posted 2 ноября 2024, 11:21
Published 2 ноября 2024, 11:21
Modified 2 ноября 2024, 11:23
Updated 2 ноября 2024, 11:23
Напомним, что из-за сильнейшего ветра в Ростове массово падают деревья. Сообщается, что ветер валит бетонные столбы и светофоры.
«Нас попросту расслабили последние несколько лет, когда температура в ноябре превышала десять градусов тепла. Сейчас мы наблюдаем традиционные погодные условия. Вспомните, погода 4 ноября часто сопровождалась и дождем, и чуть ли не снегом. Не случайно в ближайшие дни прогнозируют заморозки даже в Ростове», — отмечает Андрей Зайчиков.
Эколог полагает — то, что происходит с природой в Ростовской области, скорее всего, носит естественный циклический характер.
«Последнее время многие заметили, что роль выбросов сильно преувеличена. Не так уж они и влияют на природные явления. Раньше, например, считалось, что выброс фреона с холодильника истончает озоновый слой, — комментирует собеседник. — Но нынешний сильный ветер, скорее всего, объясняется прогнозируемым циклическим процессом».
По словам эколога, сейчас все сводится к тому, что основной момент негативного воздействия человека на природу связан с наличием воды в водоемах и влаги.
«То есть если река полная, есть качественная вода, нормально работает сельское хозяйство, лучше растут зеленые насаждения, то и бури будут меньше. Главное, чтобы регион не превращался в пустыню», — резюмирует эксперт.