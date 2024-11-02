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Posted 2 ноября, 11:21

Published 2 ноября, 11:21

Modified 2 ноября, 11:23

Updated 2 ноября, 11:23

Эколог Зайчиков назвал причину появления штормового ветра в Ростовской области

Эколог назвал причину штормового ветра в Ростовской области

2 ноября 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney. Эколог Зайчиков назвал причину появления штормового ветра в Ростовской области
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Эксклюзив
Эколог Андрей Зайчиков сообщил RostovGazeta, что штормовой ветер в Ростовской области, вероятно, является возвращением к традиционным погодным условиям региона. Причиной его появления стало смещение атмосферных фронтов, когда на смену теплой погоде приходит холодная.

Напомним, что из-за сильнейшего ветра в Ростове массово падают деревья. Сообщается, что ветер валит бетонные столбы и светофоры.

«Нас попросту расслабили последние несколько лет, когда температура в ноябре превышала десять градусов тепла. Сейчас мы наблюдаем традиционные погодные условия. Вспомните, погода 4 ноября часто сопровождалась и дождем, и чуть ли не снегом. Не случайно в ближайшие дни прогнозируют заморозки даже в Ростове», — отмечает Андрей Зайчиков.
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Эколог полагает — то, что происходит с природой в Ростовской области, скорее всего, носит естественный циклический характер.

«Последнее время многие заметили, что роль выбросов сильно преувеличена. Не так уж они и влияют на природные явления. Раньше, например, считалось, что выброс фреона с холодильника истончает озоновый слой, — комментирует собеседник. — Но нынешний сильный ветер, скорее всего, объясняется прогнозируемым циклическим процессом».

По словам эколога, сейчас все сводится к тому, что основной момент негативного воздействия человека на природу связан с наличием воды в водоемах и влаги.

«То есть если река полная, есть качественная вода, нормально работает сельское хозяйство, лучше растут зеленые насаждения, то и бури будут меньше. Главное, чтобы регион не превращался в пустыню», — резюмирует эксперт.
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