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Posted 2 ноября, 05:06

Published 2 ноября, 05:06

Modified 2 ноября, 05:08

Updated 2 ноября, 05:08

Губернатор Голубев: под Новошахтинском сбили беспилотник

Губернатор Голубев проинформировал о сбитом у Новошахтинска беспилотнике

2 ноября 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney. Губернатор Голубев: под Новошахтинском сбили беспилотник
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитом беспилотнике. Дрон уничтожили ночью 2 ноября недалеко от Новошахтинска.

По информации главы региона, дрон уничтожили подразделения противовоздушной обороны. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На земле разрушений не зафиксировано.

В Министерстве обороны России добавили. что всего за ночь отразили атаку 24 украинских беспилотников. По одному, как и в Ростовской области, сбили в Нижегородской и в Республике Крым. Еще два — над Брянской областью, три — над Орловской.

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Больше всего дронов этой ночью было над Курской и Брянской областями. Там удалось сбить по восемь БПЛА.

Ранее, в ночь на 31 октября, над донским регионом перехватили сразу девять беспилотных летательных аппаратов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Украина#Республика Крым#Беспилотник#Курская область#Брянская область#Губернатор Голубев#Дрон#Противовоздушная оборона#Нижегородская область
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