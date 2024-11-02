Губернатор Голубев проинформировал о сбитом у Новошахтинска беспилотнике

Posted 2 ноября, 05:06
Published 2 ноября, 05:06
Modified 2 ноября, 05:08
Updated 2 ноября, 05:08
По информации главы региона, дрон уничтожили подразделения противовоздушной обороны. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На земле разрушений не зафиксировано.
В Министерстве обороны России добавили. что всего за ночь отразили атаку 24 украинских беспилотников. По одному, как и в Ростовской области, сбили в Нижегородской и в Республике Крым. Еще два — над Брянской областью, три — над Орловской.
Больше всего дронов этой ночью было над Курской и Брянской областями. Там удалось сбить по восемь БПЛА.
Ранее, в ночь на 31 октября, над донским регионом перехватили сразу девять беспилотных летательных аппаратов.