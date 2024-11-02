rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 13:53

Published 2 ноября, 13:53

Modified 2 ноября, 15:13

Updated 2 ноября, 15:13

Житель хутора Дугино рассказал о подтоплении территорий в Ростовской области

Хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду

2 ноября 2024, 13:53
Фото: читатели. rostovgazeta.ru. Житель хутора Дугино рассказал о подтоплении территорий в Ростовской области
Сюжет
Эксклюзив
Житель хутора проехался на велосипеде вдоль ерика Дугино и сообщил RostovGazeta, как прибывает вода в населенные пункты Ростовской области.

Напомним, что в МЧС предупредили об угрозе подтопления в Ростовской области из-за погодных условий. Однако житель хутора Дугино полагает, что в этот раз наводнение не будет сильным. Правда, жители уже замечают, что машины во дворах скоро зальет.

Уже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальетУже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальет
Уже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальетУже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальет
Уже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальетУже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальет
Уже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальетУже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальет
Уже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальетУже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальет
Уже заметно, что машины во дворах ряда населенных пунктов в Ростовской области скоро зальет. Фото: хуторянин. rostovgazeta.ru
В МЧС сообщили об угрозе подтоплений в Ростовской области
Узнать подробнее

Люди готовятся отгонять автомобили на возвышенность.

«В Обуховке открыли большой сетевой магазин продуктов, и если вода поднимется еще на метр, он попросту уплывет. Жалко, хороший магазин», — отмечает собеседник.
Экстренные службы 3,5 месяца игнорируют жалобы из затопленного хутора под Азовом
Узнать подробнее

Хуторянин добавляет, что подъем воды ожидается на 50 сантиметров. Сейчас, по его словам, ураганный ветер вроде бы стихает. Но, по прогнозам синоптиков, он будет и завтра, и послезавтра.

Подъем воды в населенных пунктах Азовского района ожидается на 50 сантиметровПодъем воды в населенных пунктах Азовского района ожидается на 50 сантиметров
Подъем воды в населенных пунктах Азовского района ожидается на 50 сантиметровПодъем воды в населенных пунктах Азовского района ожидается на 50 сантиметров
Подъем воды в населенных пунктах Азовского района ожидается на 50 сантиметровПодъем воды в населенных пунктах Азовского района ожидается на 50 сантиметров
Подъем воды в населенных пунктах Азовского района ожидается на 50 сантиметровПодъем воды в населенных пунктах Азовского района ожидается на 50 сантиметров
Подъем воды в населенных пунктах Азовского района ожидается на 50 сантиметров. Фото: хуторянин. rostovgazeta.ru
«Поэтому опасность затопления, скорее всего, сохраняется», — делится мыслями собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области массово затапливало жилые дома.

«Регион погружается под воду»: в Ростовской области массово топит жилые дома
Узнать подробнее
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Азовский район#Ветер#Вода#Подтопление#Водоем#Наводнение#Ерик Дуги#Сантиметры#Вода прибывает#Дугино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика