Хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду

Posted 2 ноября, 13:53
Published 2 ноября, 13:53
Modified 2 ноября, 15:13
Updated 2 ноября, 15:13
Напомним, что в МЧС предупредили об угрозе подтопления в Ростовской области из-за погодных условий. Однако житель хутора Дугино полагает, что в этот раз наводнение не будет сильным. Правда, жители уже замечают, что машины во дворах скоро зальет.
Люди готовятся отгонять автомобили на возвышенность.
«В Обуховке открыли большой сетевой магазин продуктов, и если вода поднимется еще на метр, он попросту уплывет. Жалко, хороший магазин», — отмечает собеседник.
Хуторянин добавляет, что подъем воды ожидается на 50 сантиметров. Сейчас, по его словам, ураганный ветер вроде бы стихает. Но, по прогнозам синоптиков, он будет и завтра, и послезавтра.
«Поэтому опасность затопления, скорее всего, сохраняется», — делится мыслями собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области массово затапливало жилые дома.