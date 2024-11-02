Медведев: «Единая Россия» выступила с предложением нарастить поддержку АПК и науки

Партия «Единая Россия» предложила увеличить расходы в бюджете на мероприятия, направленные на поддержку русского языка и культуры, в том числе за пределами России, где идет обучение русскому языку в школах. Из бюджета будут выделены средства на подготовку преподавателей, которые будут обучать учеников на русском языке за рубежом, а также на разработку и выпуск учебных пособий. Планируется издать в общей сложности не менее двухсот тысяч учебников, сообщается на сайте партии ER.RU.