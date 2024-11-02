Медведев: «Единая Россия» выступила с предложением нарастить поддержку АПК и науки

Posted 2 ноября, 08:40
Published 2 ноября, 08:40
Modified 2 ноября, 08:40
Updated 2 ноября, 08:40
Он отметил, что кабмину удалось достичь главной цели в ходе работы над проектом бюджета. Речь идет об обеспечении финансирования народной программы ЕР и послания президента РФ. В бюджете заложены средства для ремонта и строительства детских садов и школ. Партия также предложила выделить финансы для модернизации инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства общественных территорий, пишет mkset.ru.
Кроме того, предусмотрено финансирование социальной сферы, включая поддержку семей с детьми, пожилых граждан, выплату маткапитала и ежемесячных пособий при рождении и воспитании детей.
Председатель партии также рассказал о планируемом увеличении финансирования агропромышленного комплекса. Это включает в себя такие направления, как мелиорация, приобретение сельхозоборудования по льготному лизингу, сохранение водных биоресурсов, развитие сельскохозяйственных угодий.
Планируется также продолжение индивидуальных программ развития регионов. Предлагается увеличить финансирование научной сферы и научных проектов с участием ведущих ученых.
Дмитрий Медведев подчеркнул важность увеличения финансирования положений бюджета, связанных с развитием спорта и физической культуры, а также своевременной иммунизацией россиян. Он отметил, что средства будут направлены на оснащение населенных пунктов современными спортивными объектами. План на 2025 год предусматривает модернизацию двадцати девяти объектов, а в 2026 и 2027 годах — по 57 объектов. В рамках этого направления также предусмотрена поддержка массового спорта и создание условий для здорового образа жизни.
Партия «Единая Россия» предложила увеличить расходы в бюджете на мероприятия, направленные на поддержку русского языка и культуры, в том числе за пределами России, где идет обучение русскому языку в школах. Из бюджета будут выделены средства на подготовку преподавателей, которые будут обучать учеников на русском языке за рубежом, а также на разработку и выпуск учебных пособий. Планируется издать в общей сложности не менее двухсот тысяч учебников, сообщается на сайте партии ER.RU.
«Единая Россия» предложила в рамках разработки проекта бюджета выделить средства на финансирование программ реабилитации граждан с ограниченными возможностями. Это позволит улучшить качество услуг для 1,7 миллиона граждан с инвалидностью в год.