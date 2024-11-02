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Posted 2 ноября, 08:40

Published 2 ноября, 08:40

Modified 2 ноября, 08:40

Updated 2 ноября, 08:40

Медведев: «Единая Россия» выступила с предложением нарастить поддержку АПК и науки

Медведев: «Единая Россия» выступила с предложением нарастить поддержку АПК и науки

2 ноября 2024, 08:40
Фото: er.ru.
На заседании программной комиссии с участием членов правительства были рассмотрены поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящие три года, предложенные «Единой Россией». Заседание провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Он отметил, что кабмину удалось достичь главной цели в ходе работы над проектом бюджета. Речь идет об обеспечении финансирования народной программы ЕР и послания президента РФ. В бюджете заложены средства для ремонта и строительства детских садов и школ. Партия также предложила выделить финансы для модернизации инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства общественных территорий, пишет mkset.ru.

Кроме того, предусмотрено финансирование социальной сферы, включая поддержку семей с детьми, пожилых граждан, выплату маткапитала и ежемесячных пособий при рождении и воспитании детей.

Председатель партии также рассказал о планируемом увеличении финансирования агропромышленного комплекса. Это включает в себя такие направления, как мелиорация, приобретение сельхозоборудования по льготному лизингу, сохранение водных биоресурсов, развитие сельскохозяйственных угодий.

Планируется также продолжение индивидуальных программ развития регионов. Предлагается увеличить финансирование научной сферы и научных проектов с участием ведущих ученых.

Дмитрий Медведев подчеркнул важность увеличения финансирования положений бюджета, связанных с развитием спорта и физической культуры, а также своевременной иммунизацией россиян. Он отметил, что средства будут направлены на оснащение населенных пунктов современными спортивными объектами. План на 2025 год предусматривает модернизацию двадцати девяти объектов, а в 2026 и 2027 годах — по 57 объектов. В рамках этого направления также предусмотрена поддержка массового спорта и создание условий для здорового образа жизни.

Партия «Единая Россия» предложила увеличить расходы в бюджете на мероприятия, направленные на поддержку русского языка и культуры, в том числе за пределами России, где идет обучение русскому языку в школах. Из бюджета будут выделены средства на подготовку преподавателей, которые будут обучать учеников на русском языке за рубежом, а также на разработку и выпуск учебных пособий. Планируется издать в общей сложности не менее двухсот тысяч учебников, сообщается на сайте партии ER.RU.

«Единая Россия» предложила в рамках разработки проекта бюджета выделить средства на финансирование программ реабилитации граждан с ограниченными возможностями. Это позволит улучшить качество услуг для 1,7 миллиона граждан с инвалидностью в год.

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