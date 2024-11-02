. Новый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизм

По мнению общественников, в «Новинках зарубежного рэпа» слишком много ненависти к России и поддержки Украины. Особенно много вопросов появилось к песне «Эмигрант — эмигранту», в которой музыканты якобы признаются в финансовой помощи ВСУ и призывают к тому же своих слушателей.