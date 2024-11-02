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Posted 2 ноября, 07:02

Published 2 ноября, 07:02

Modified 2 ноября, 07:04

Updated 2 ноября, 07:04

Новый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизм

Новый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизм

2 ноября 2024, 07:02
Фото: тг Каста. https://t.me/kastatlg/566
. Новый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизм
Ростовские рэперы из группы Каста могут стать авторами экстремистского альбома. Активисты движения «Ветераны России» попросили проверить последний сборник треков музыкантов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По мнению общественников, в «Новинках зарубежного рэпа» слишком много ненависти к России и поддержки Украины. Особенно много вопросов появилось к песне «Эмигрант — эмигранту», в которой музыканты якобы признаются в финансовой помощи ВСУ и призывают к тому же своих слушателей.

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Альбом вышел в начале сентября. Спустя неделю оказалось, что Роскомнадзор заблокировал его на платформе «Янедкс.Музыка» и других российских медиа-площадках. Не прошло и двух месяцев, как на творчество сбежавших рэперов обратили внимание активисты.

— Скатились ребята, не ожидал от них, — пишут в комментариях подписчики. — Забыли свои корни, деньги на порядок выше, слышишь?

Ранее стало известно, что группу хотят признать иноагентом в РФ.

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#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#ВСУ#Украина#Экстремизм#Роскомнадзор#Каста
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