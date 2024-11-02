. Новый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизм

Posted 2 ноября, 07:02
Published 2 ноября, 07:02
Modified 2 ноября, 07:04
Updated 2 ноября, 07:04
По мнению общественников, в «Новинках зарубежного рэпа» слишком много ненависти к России и поддержки Украины. Особенно много вопросов появилось к песне «Эмигрант — эмигранту», в которой музыканты якобы признаются в финансовой помощи ВСУ и призывают к тому же своих слушателей.
Альбом вышел в начале сентября. Спустя неделю оказалось, что Роскомнадзор заблокировал его на платформе «Янедкс.Музыка» и других российских медиа-площадках. Не прошло и двух месяцев, как на творчество сбежавших рэперов обратили внимание активисты.
— Скатились ребята, не ожидал от них, — пишут в комментариях подписчики. — Забыли свои корни, деньги на порядок выше, слышишь?
Ранее стало известно, что группу хотят признать иноагентом в РФ.