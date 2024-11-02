Обвинённый в убийстве восьмимесячной дочери ростовчанин подал апелляцию

Posted 2 ноября, 11:24
Published 2 ноября, 11:24
Modified 2 ноября, 11:26
Updated 2 ноября, 11:26
В начале октября Ростовский областной суд огласил приговор супругам Якову и Анастасии Майборода. Их признали виновными в убийстве восьмимесячной дочки. Якову назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Анастасия получила 13 лет заключения в колонии общего режима.
Уже после оглашения приговора адвокаты Якова заявили, что продолжат борьбу. Сам он заявил журналистам, что вину не признаёт. Анастасия Майборода и её адвокаты тогда от комментариев отказались.
В Ростовском областном суде корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что защитники Якова подали апелляцию.
«На сегодняшний день поступили апелляционные жалобы от адвокатов Якова Майбороды», — прокомментировали в суде.
Информацию подтвердил и адвокат обвиняемого Артём Хачатурян. Известно, что рассматривать апелляционную жалобу будет суд в Сочи. Точная дата первого заседания ещё не назначена.
При этом вторая фигурантка дела, Анастасия Майборода, не стала подавать апелляционную жалобу.
«Нет, Анастасия и я не подавали жалобы», — заявила корреспонденту RostovGazeta защитница девушки.
Причины такого решения она не раскрыла. Но в своём последнем слове Анастасия выразила желание отправиться на фронт. Источники издания пояснили: чтобы уйти на СВО, обвиняемой нужно получить соответствующее разрешение от военных структур до вступления приговора в силу.
Убийство восьмимесячной девочки произошло в конце апреля 2023 года. Анастасия позвонила в полицию и заявила, что дочку у неё якобы украл муж. Прибывшая на место полиция усомнилась в этой версии и провела обыск. В морозилке супругов нашли фрагментированные останки девочки. Мужа и жену задержали по подозрению в убийстве.
Яков Майборода заявлял на следствие и во время суда, что не виновен в жестокой расправе. По его словам, в день убийства дочки он поссорился с женой и ушёл из дома. Затем он направился в спортзал, кафе и на работу, чтобы провести там ночь. Его передвижения зафиксировали дорожные камеры и биллинговые системы. Ночью он получил сообщение от Анастасии с требованием вернуть дочь. Домой он вернулся после звонка полиции.
Свою вину в убийстве не признаёт и сама девушка. Изначально она заявила, что супруг уронил дочь, и та скончалась от травмы головы. После того, как криминалисты установили, что причиной смерти было удушение, Анастасия поменяла показания. Она стала заверять, что муж задушил ребёнка, затем сам же фрагментировал тело и угрозами заставил Анастасию помогать ему. Он же якобы выдумал версию для полиции про похищение.
Полную хронику расследования этого громкого дела, а также мнение свидетелей читайте в специальном сюжете от RostovGazeta.