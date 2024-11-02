Обвинённый в убийстве восьмимесячной дочери ростовчанин подал апелляцию

Яков Майборода заявлял на следствие и во время суда, что не виновен в жестокой расправе. По его словам, в день убийства дочки он поссорился с женой и ушёл из дома. Затем он направился в спортзал, кафе и на работу, чтобы провести там ночь. Его передвижения зафиксировали дорожные камеры и биллинговые системы. Ночью он получил сообщение от Анастасии с требованием вернуть дочь. Домой он вернулся после звонка полиции.