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Posted 2 ноября, 08:51

Published 2 ноября, 08:51

Modified 2 ноября, 08:53

Updated 2 ноября, 08:53

Огромное дерево упало на отель в центре Ростова

Огромное дерево упало на отель в центре Ростова

2 ноября 2024, 08:51
В центре Ростова-на-Дону ветер повалил дерево на козырек четырехзвездочной гостиницы и автомобиль. Рухнувшее растение перекрыло дорогу на улице Суворова/проспекте Соколова, сообщают очевидцы.

Происшествие случилось 2 ноября. Ветер повалил в донской столице уже десятки деревьев за сутки. Очередное приземлилось на машину в районе отеля на улице Суворова.

Судя по кадрам в telegram-канеле «Как-то так новости: Ростов», у машины на крыше осталась вмятина от массивного ствола растения. Пострадал ли кто-нибудь в результате ЧП, не уточняется.

Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону
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— Никогда такого не было — и вот опять! — пишут в комментариях подписчики.

В ближайшие сутки на Дону продолжит бушевать сильный ветер. До 22:00 мск 2 ноября порывы будут превышать 20 метров в секунду. Только ночью скорость упадет до 18 метров в секунду.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Дорога#ЧП#Ветер#Машина#Дерево#Проспект Соколова#Очевидцы#Происшествия
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