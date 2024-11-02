Огромное дерево упало на отель в центре Ростова

Posted 2 ноября, 08:51
Published 2 ноября, 08:51
Modified 2 ноября, 08:53
Updated 2 ноября, 08:53
Происшествие случилось 2 ноября. Ветер повалил в донской столице уже десятки деревьев за сутки. Очередное приземлилось на машину в районе отеля на улице Суворова.
Судя по кадрам в telegram-канеле «Как-то так новости: Ростов», у машины на крыше осталась вмятина от массивного ствола растения. Пострадал ли кто-нибудь в результате ЧП, не уточняется.
— Никогда такого не было — и вот опять! — пишут в комментариях подписчики.
В ближайшие сутки на Дону продолжит бушевать сильный ветер. До 22:00 мск 2 ноября порывы будут превышать 20 метров в секунду. Только ночью скорость упадет до 18 метров в секунду.