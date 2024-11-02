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Posted 2 ноября, 08:29

Published 2 ноября, 08:29

Modified 2 ноября, 08:31

Updated 2 ноября, 08:31

Отец пропавшей студентки из Ростова рассказал, почему не верит в смерть дочери. Фото для иллюстрации.

Отец пропавшей студентки из Ростова рассказал, почему не верит в смерть дочери

2 ноября 2024, 08:29
Фото: 1MI. Отец пропавшей студентки из Ростова рассказал, почему не верит в смерть дочери. Фото для иллюстрации.
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Эксклюзив
Студентка из Ростова Анна Цомартова исчезла после выступления на ринге. Сама она не могла покинуть место соревнований, ее намеренно увезли оттуда. К такому выводу пришел отец исчезнувшей девушки Николай Цомартов.

Напомним, что ростовская студентка Анна Цомартова участвовала в соревнованиях в Каспийске. После неудачного выступления, девушка пошла прогуляться и пропала.

Побывав на месте исчезновения Анны, ее отец пришел к выводу, что в исчезновении дочери замешены какие-то внешние силы.

После выступления ростовская студентка Анна Цомартова исчезлаПосле выступления ростовская студентка Анна Цомартова исчезла
После выступления ростовская студентка Анна Цомартова исчезла.
Фото: VK Аня Цомартова
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Николай Цомартов подчеркивает, что изначально ощущал противодействие в расследовании.

«Нас призывали не стучать в закрытые двери и убеждали в самоубийстве дочери», — поделился Николай Цомартов.

Подробнее — в большом интервью RostovGazeta.

Отец ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил о странностях ее исчезновения
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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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