Отец пропавшей студентки из Ростова рассказал, почему не верит в смерть дочери

Posted 2 ноября, 08:29
Published 2 ноября, 08:29
Modified 2 ноября, 08:31
Updated 2 ноября, 08:31
Напомним, что ростовская студентка Анна Цомартова участвовала в соревнованиях в Каспийске. После неудачного выступления, девушка пошла прогуляться и пропала.
Побывав на месте исчезновения Анны, ее отец пришел к выводу, что в исчезновении дочери замешены какие-то внешние силы.
Николай Цомартов подчеркивает, что изначально ощущал противодействие в расследовании.
«Нас призывали не стучать в закрытые двери и убеждали в самоубийстве дочери», — поделился Николай Цомартов.
Подробнее — в большом интервью RostovGazeta.