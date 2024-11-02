Отец пропавшей студентки из Ростова рассказал, почему не верит в смерть дочери

Сюжет Эксклюзив

Студентка из Ростова Анна Цомартова исчезла после выступления на ринге. Сама она не могла покинуть место соревнований, ее намеренно увезли оттуда. К такому выводу пришел отец исчезнувшей девушки Николай Цомартов.