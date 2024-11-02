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Posted 2 ноября, 07:46

Published 2 ноября, 07:46

Modified 2 ноября, 07:48

Updated 2 ноября, 07:48

Пришлось доставать спасателям: кадры жесткого ДТП на трассе Ростов-Таганрог

Пришлось доставать спасателям: жесткое ДТП на трассе Ростов-Таганрог попало на видео

2 ноября 2024, 07:46
Фото: ДПЧС РО. https://t.me/dpchsro/5487?single
. Пришлось доставать спасателям: кадры жесткого ДТП на трассе Ростов-Таганрог
Спасателям пришлось доставать женщину из легковушки после ДТП с «Уралом» на трассе Ростов-Таганрог, сообщает региональное ДПЧС.

ДТП случилось 1 ноября в Неклиновском районе, недалеко от села Синявское. Водитель Kia Rio на большой скорости столкнулся с грузовым автомобилем «Урал». Судя по кадрам, удар был настолько сильным, что лобовое стекло корейской машины вылетело, покрывшись сеткой трещин. На корпусе легковушки остались огромные вмятины.

Пришлось доставать спасателям: кадры жесткого ДТП на трассе Ростов-ТаганрогПришлось доставать спасателям: кадры жесткого ДТП на трассе Ростов-Таганрог
Пришлось доставать спасателям: кадры жесткого ДТП на трассе Ростов-Таганрог.
Фото: ДПЧС РО. https://t.me/dpchsro/5487?single
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Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Прибывшим спасателям пришлось доставать женщину из Kia с помощью спецтехники. Выбраться самостоятельно она не могла. Вероятно, дверь заклинило из-за покореженного металла.

В ГАИ по Ростовской области уточнили, что ДТП обошлось без пострадавших. Участники аварии отделались испугом и незначительными травмами.

Ранее в подобной ситуации оказался водитель LADA Granta. После столкновения с грузовиком его пришлось вытаскивать из машины спасателям.

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