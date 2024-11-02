Пришлось доставать спасателям: жесткое ДТП на трассе Ростов-Таганрог попало на видео

ДТП случилось 1 ноября в Неклиновском районе, недалеко от села Синявское. Водитель Kia Rio на большой скорости столкнулся с грузовым автомобилем «Урал». Судя по кадрам, удар был настолько сильным, что лобовое стекло корейской машины вылетело, покрывшись сеткой трещин. На корпусе легковушки остались огромные вмятины.