Пришлось доставать спасателям: жесткое ДТП на трассе Ростов-Таганрог попало на видео

Posted 2 ноября, 07:46
Published 2 ноября, 07:46
Modified 2 ноября, 07:48
Updated 2 ноября, 07:48
ДТП случилось 1 ноября в Неклиновском районе, недалеко от села Синявское. Водитель Kia Rio на большой скорости столкнулся с грузовым автомобилем «Урал». Судя по кадрам, удар был настолько сильным, что лобовое стекло корейской машины вылетело, покрывшись сеткой трещин. На корпусе легковушки остались огромные вмятины.
Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Прибывшим спасателям пришлось доставать женщину из Kia с помощью спецтехники. Выбраться самостоятельно она не могла. Вероятно, дверь заклинило из-за покореженного металла.
В ГАИ по Ростовской области уточнили, что ДТП обошлось без пострадавших. Участники аварии отделались испугом и незначительными травмами.
Ранее в подобной ситуации оказался водитель LADA Granta. После столкновения с грузовиком его пришлось вытаскивать из машины спасателям.