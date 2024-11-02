Прокатил на капоте: водитель легковушки сбил охранника в Таганроге, уходя от погони

Posted 2 ноября, 16:57
Published 2 ноября, 16:57
Modified 2 ноября, 16:59
Updated 2 ноября, 16:59
В telegram-канале «Таганрог. Происшествия» появилось видео с места ЧП. На нем видно, как несколько человек пытаются подойти к водителю в авто и просят его выйти. Однако тот не собирается менять своих планов: мужчина едет вперед, расталкивая капотом людей, как кегли. Затем дает по газам и уезжает.
— Когда уходил от погони, не справился с управлением и влетел в газовую трубу в частном секторе на Бабушкина. Люди остались без газа, — уточнили свидетели.
В ГУ МВД по региону добавили, что в результате происшествия охранника с незначительными травмами доставили в больницу. А сам водитель после столкновения с трубой был госпитализирован — с травмами различной степени тяжести.
— Этот пингвин еще две машины на стоянке по Осипенко клацнул в бампера, — добавили в комментариях подписчики.
По словам автора видео, водитель якобы был в состоянии опьянения. Позже в ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что 57-летний мужчина отказался от медосвидетельствования. В отношении него составили протоколы сразу по трем административным статьям: о нарушении правил расположения транспорта на дороге, об управлении транспортном водителем, лишенным прав, и о повреждении дорожных сооружений.
Известно, что ранее он был лишен водительских прав за отказ от медосвидетельствования. В этот раз за аналогичное правонарушение мужчину могут привлечь к ответственности по уголовной статье.
Ранее RostovGazeta сообщала о ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Ростове-на-Дону.