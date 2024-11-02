Прокатил на капоте: водитель легковушки сбил охранника в Таганроге, уходя от погони

В telegram-канале «Таганрог. Происшествия» появилось видео с места ЧП. На нем видно, как несколько человек пытаются подойти к водителю в авто и просят его выйти. Однако тот не собирается менять своих планов: мужчина едет вперед, расталкивая капотом людей, как кегли. Затем дает по газам и уезжает.