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Posted 2 ноября, 16:02

Published 2 ноября, 16:02

Modified 2 ноября, 16:04

Updated 2 ноября, 16:04

Пыльная буря вновь накрыла Ростовскую область

Пыльная буря накрыла Ростовскую область

2 ноября 2024, 16:02
Фото: rostovgazeta.ru. Пыльная буря вновь накрыла Ростовскую область
Штормовой ветер сносит деревья в Ростове и срывает балконы с домов. Кроме того, в некоторых районах региона началась пыльная буря, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Днем 2 ноября водители Ростовской области попали в эпицентр пыльной бури на трассе Зимовники — Волгодонск. Ураганный ветер поднял песок, пыль и частички земли и теперь разносит их по территории района. На видео заметно, что на дорогах нулевая видимость, водители фактически едут вслепую.

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Видео: rostovgazeta.ru. Пыльная буря вновь накрыла Ростовскую область

Жители Ростовской области надеются, что начавшийся на большинстве территорий дождь прибьет пыль.

«Сегодня ехал через Веселый, местами такая же дорога была», — написал пользователь.

«Пыльные бури дождиком прибьет», — добавил подписчик.

Ранее стало известно, что хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду.

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