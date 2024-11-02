Пыльная буря накрыла Ростовскую область

Posted 2 ноября, 16:02
Published 2 ноября, 16:02
Modified 2 ноября, 16:04
Updated 2 ноября, 16:04
Днем 2 ноября водители Ростовской области попали в эпицентр пыльной бури на трассе Зимовники — Волгодонск. Ураганный ветер поднял песок, пыль и частички земли и теперь разносит их по территории района. На видео заметно, что на дорогах нулевая видимость, водители фактически едут вслепую.
Жители Ростовской области надеются, что начавшийся на большинстве территорий дождь прибьет пыль.
«Сегодня ехал через Веселый, местами такая же дорога была», — написал пользователь.
«Пыльные бури дождиком прибьет», — добавил подписчик.
Ранее стало известно, что хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду.