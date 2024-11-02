Пыльная буря накрыла Ростовскую область

Днем 2 ноября водители Ростовской области попали в эпицентр пыльной бури на трассе Зимовники — Волгодонск. Ураганный ветер поднял песок, пыль и частички земли и теперь разносит их по территории района. На видео заметно, что на дорогах нулевая видимость, водители фактически едут вслепую.