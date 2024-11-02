Разлетелась на осколки: штормовой ветер разнес остановку в Ростове в дребезги

ЧП случилось на северной окраине города 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео в telegram-канале «Суворовский Ростов-на-Дону News», на котором видно, как конструкция ходит ходуном из-за сильного ветра. Через несколько часов telegram-канал «Суворовский Соседи» показал, чем закончились усилия ветра. Остановку буквально перекосило, а стеклянные вставки выбило.