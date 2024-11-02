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Posted 2 ноября, 10:56

Published 2 ноября, 10:56

Modified 2 ноября, 10:58

Updated 2 ноября, 10:58

Разлетелась на осколки: штормовой ветер разнес остановку в Ростове в дребезги

Разлетелась на осколки: штормовой ветер разнес остановку в Ростове в дребезги

2 ноября 2024, 10:56
Фото: 1MI. Разлетелась на осколки: штормовой ветер разнес остановку в Ростове в дребезги

Штормовой ветер разнес остановку в Ростове в дребезги

Стеклянная остановка не выдержала натиска мощного ветра в Ростове-на-Дону и рассыпалась на осколки.

ЧП случилось на северной окраине города 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео в telegram-канале «Суворовский Ростов-на-Дону News», на котором видно, как конструкция ходит ходуном из-за сильного ветра. Через несколько часов telegram-канал «Суворовский Соседи» показал, чем закончились усилия ветра. Остановку буквально перекосило, а стеклянные вставки выбило.

Видео: тг Суворовский Ростов-на-Дону News. https://t.me/suvorovskiyzhk/26785
. Разлетелась на осколки: из-за ветра в Ростове разбилась остановка
Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону
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Фото: тг Суворовский соседи. https://t.me/suvorovskiy_sosedi/12173
— Ого, «надежная» конструкция, — отмечают в комментариях подписчики.

Ранее RostovGazeta сообщала и о других последствия штормового ветра. Помимо десятков деревьев, стихия повалила бетонные столбы и светофоры.

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