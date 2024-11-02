Разлетелась на осколки: штормовой ветер разнес остановку в Ростове в дребезги

Posted 2 ноября, 10:56
Published 2 ноября, 10:56
Modified 2 ноября, 10:58
Updated 2 ноября, 10:58
ЧП случилось на северной окраине города 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео в telegram-канале «Суворовский Ростов-на-Дону News», на котором видно, как конструкция ходит ходуном из-за сильного ветра. Через несколько часов telegram-канал «Суворовский Соседи» показал, чем закончились усилия ветра. Остановку буквально перекосило, а стеклянные вставки выбило.
— Ого, «надежная» конструкция, — отмечают в комментариях подписчики.
Ранее RostovGazeta сообщала и о других последствия штормового ветра. Помимо десятков деревьев, стихия повалила бетонные столбы и светофоры.