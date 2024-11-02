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Posted 2 ноября, 07:34

Published 2 ноября, 07:34

Modified 2 ноября, 07:36

Updated 2 ноября, 07:36

Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону

Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону

2 ноября 2024, 07:34
Фото: тг Жесть Ростова. https://t.me/zhest_rostov_161/21529
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К утру 2 ноября службы насчитали больше 20 деревьев, упавших во время непогоды в Ростове. Спасатели и сотрудники коммунальных служб до сих пор ликвидируют последствия, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

Больше всего рухнувших деревьев зафиксировали в Октябрьском и Первомайском районах (по шесть). Немного меньше — в Ворошиловском и Железнодорожном (по четыре). Очевидцы сообщают об упавшем на машину дереве на улице Суворова, в Кировском районе.

Большую часть адресов спецслужбы уже обошли. Последствия устранили после 16 ЧП, еще восемь — на контроле.

— Зачем спиливать аварийные деревья, когда они сами от ветра падают, — иронично подметили жители города в комментариях к посту в telegram-канале «Это Ростов новости».
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Помимо растений, ветер повалил несколько конструкций. Вероятно, речь идет о светофорах.

«Деревопад» может продолжиться до самого вечера. Ветер скоростью более 20 метров в секунду ожидается до 22:00 мск. Однако даже после этого возможны порывы до 18 метров в секунду.

На Дону продолжает действовать штормовое предупреждение. Население просят держаться подальше от хлипких конструкций и старых аварийных деревьев.

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