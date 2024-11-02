Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону

Posted 2 ноября, 07:34
Published 2 ноября, 07:34
Modified 2 ноября, 07:36
Updated 2 ноября, 07:36
Больше всего рухнувших деревьев зафиксировали в Октябрьском и Первомайском районах (по шесть). Немного меньше — в Ворошиловском и Железнодорожном (по четыре). Очевидцы сообщают об упавшем на машину дереве на улице Суворова, в Кировском районе.
Большую часть адресов спецслужбы уже обошли. Последствия устранили после 16 ЧП, еще восемь — на контроле.
— Зачем спиливать аварийные деревья, когда они сами от ветра падают, — иронично подметили жители города в комментариях к посту в telegram-канале «Это Ростов новости».
Помимо растений, ветер повалил несколько конструкций. Вероятно, речь идет о светофорах.
«Деревопад» может продолжиться до самого вечера. Ветер скоростью более 20 метров в секунду ожидается до 22:00 мск. Однако даже после этого возможны порывы до 18 метров в секунду.
На Дону продолжает действовать штормовое предупреждение. Население просят держаться подальше от хлипких конструкций и старых аварийных деревьев.