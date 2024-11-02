Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону

Больше всего рухнувших деревьев зафиксировали в Октябрьском и Первомайском районах (по шесть). Немного меньше — в Ворошиловском и Железнодорожном (по четыре). Очевидцы сообщают об упавшем на машину дереве на улице Суворова, в Кировском районе.