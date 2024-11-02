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Posted 2 ноября, 16:55

Published 2 ноября, 16:55

Modified 2 ноября, 16:57

Updated 2 ноября, 16:57

Штормовой ветер сорвал крышу жилого здания в Ростове-на-Дону

Штормовой ветер сорвал крышу жилого дома в Ростове-на-Дону

2 ноября 2024, 16:55
Фото: 1MI. Штормовой ветер сорвал крышу жилого здания в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошёл еще один инцидент из-за ураганного ветра. В этот раз порывом ветра сорвало кровлю крыши, видео очевидцев с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Ураганный ветер сорвал металлические листы с крыши дома, расположенного по адресу улица Соколова, 68. Теперь часть крыши оказалась полностью обнажена. Чердак прикрывают лишь деревянные доски, которые уложены с большими зазорами.

При этом в ближайшие дни Ростов-на-Дону начнут заливать дожди.

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Видео: 1MI. Штормовой ветер сорвал крышу жилого здания в Ростове-на-Дону

Ростовчане считают, что дом построен не на совесть: «На скотч что ли была прикреплена?».

«Странно, что даже пароизоляции нет», — подметил комментатор.

Ранее в Ростовской области порывистый ветер сорвал балкон.

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