Штормовой ветер сорвал крышу жилого дома в Ростове-на-Дону

Posted 2 ноября, 16:55
Published 2 ноября, 16:55
Modified 2 ноября, 16:57
Updated 2 ноября, 16:57
Ураганный ветер сорвал металлические листы с крыши дома, расположенного по адресу улица Соколова, 68. Теперь часть крыши оказалась полностью обнажена. Чердак прикрывают лишь деревянные доски, которые уложены с большими зазорами.
При этом в ближайшие дни Ростов-на-Дону начнут заливать дожди.
Ростовчане считают, что дом построен не на совесть: «На скотч что ли была прикреплена?».
«Странно, что даже пароизоляции нет», — подметил комментатор.
Ранее в Ростовской области порывистый ветер сорвал балкон.