. Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону

Официально уже насчитали свыше 20 упавших деревьев в одном только городе Ростове. Сколько их за сутки рухнуло по области, страшно представить. Некоторые растения лежат на земле, никому не мешая. Однако много и тех, которые блокируют движение на дороге, повреждают балконы и стены домов, отелей.