. Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону

Posted 2 ноября, 09:39
Published 2 ноября, 09:39
Modified 2 ноября, 09:41
Updated 2 ноября, 09:41
Официально уже насчитали свыше 20 упавших деревьев в одном только городе Ростове. Сколько их за сутки рухнуло по области, страшно представить. Некоторые растения лежат на земле, никому не мешая. Однако много и тех, которые блокируют движение на дороге, повреждают балконы и стены домов, отелей.
Помимо деревьев, ветер валит светофоры и бетонные столбы. Если бы не провода, на которых те повисли, они уже лежали бы на земле.
В городе Аксае на улице Мира большой тополь раздавил сразу пять машин, припаркованные во дворе домов.
— Это только начало, скоро еще обледенение будет, — пишут в комментариях telegram-канала «Это Ростов Новости» подписчики.
Напомним, штормовое предупреждение из-за ветра действует в регионе как минимум еще сутки.