rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 09:39

Published 2 ноября, 09:39

Modified 2 ноября, 09:41

Updated 2 ноября, 09:41

Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону

Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону

2 ноября 2024, 09:39
Фото: тг Ростов Главный. https://t.me/rostov_glavniy/99822
. Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону
Штормовой ветер разбушевался не на шутку: в Ростове падать начали не только деревья, но и бетонные столбы. Кадры с мест ЧП 2 ноября очевидцы публикуют в соцсетях.

Официально уже насчитали свыше 20 упавших деревьев в одном только городе Ростове. Сколько их за сутки рухнуло по области, страшно представить. Некоторые растения лежат на земле, никому не мешая. Однако много и тех, которые блокируют движение на дороге, повреждают балконы и стены домов, отелей.

Помимо деревьев, ветер валит светофоры и бетонные столбы. Если бы не провода, на которых те повисли, они уже лежали бы на земле.

Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-ДонуСильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону
Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону.
Фото: тг Это Ростов. https://t.me/etorostov/70427
Огромное дерево упало на отель в центре Ростова
Узнать подробнее

В городе Аксае на улице Мира большой тополь раздавил сразу пять машин, припаркованные во дворе домов.

— Это только начало, скоро еще обледенение будет, — пишут в комментариях telegram-канала «Это Ростов Новости» подписчики.

Напомним, штормовое предупреждение из-за ветра действует в регионе как минимум еще сутки.

Читайте также:
Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-ДонуСтало известно, когда в Ростов придет настоящая осеньШтормовой ветер повалил почти 70 деревьев в Ростове-на-Дону
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЧП#Шторм#Ветер#Погода#Соцсети#Деревья#Ураган
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика