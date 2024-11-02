Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло дешевле

Сливочное масло в Ростовской области подорожало почти до 1000 руб за килограмм

Ростовстат опубликовал актуальные цены на ряд товаров и услуг в Ростовской области. Из документа следует, что в некоторых городах региона стоимость сливочного масла почти достигла одной тысячи рублей за килограмм.