Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло дешевле

Posted 2 ноября, 14:01
Published 2 ноября, 14:01
Modified 2 ноября, 14:04
Updated 2 ноября, 14:04
Согласно обновленным данным на 28 октября, средняя цена килограмма сливочного масла в Ростовской области составляет 947,16 рубля. За неделю этот показатель вырос на 16,06 рубля. Самая низкая средняя стоимость продукта зафиксирована в Шахтах — 922,34 рубля.
В Ростове-на-Дону средняя цена на сливочное масло можно составила 948,48 рубля, а в Сальске — 995,51 рубля.
Можно посчитать, что упаковка сливочного масла в 200 граммов в среднем по региону будет стоить 189,40 рубля, но фактические цены в магазина гораздо выше.
Напомним, что ранее ФАС начала проверять рекордный рост цен на сливочное масло в донском регионе