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Posted 2 ноября, 14:01

Published 2 ноября, 14:01

Modified 2 ноября, 14:04

Updated 2 ноября, 14:04

Стоимость сливочного масла в Ростовской области достигла 1000 рублей за кг

Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло дешевле

2 ноября 2024, 14:01
Фото: Шедеврум. Стоимость сливочного масла в Ростовской области достигла 1000 рублей за кг

Сливочное масло в Ростовской области подорожало почти до 1000 руб за килограмм

Ростовстат опубликовал актуальные цены на ряд товаров и услуг в Ростовской области. Из документа следует, что в некоторых городах региона стоимость сливочного масла почти достигла одной тысячи рублей за килограмм.

Согласно обновленным данным на 28 октября, средняя цена килограмма сливочного масла в Ростовской области составляет 947,16 рубля. За неделю этот показатель вырос на 16,06 рубля. Самая низкая средняя стоимость продукта зафиксирована в Шахтах — 922,34 рубля.

В Ростове-на-Дону средняя цена на сливочное масло можно составила 948,48 рубля, а в Сальске — 995,51 рубля.

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Можно посчитать, что упаковка сливочного масла в 200 граммов в среднем по региону будет стоить 189,40 рубля, но фактические цены в магазина гораздо выше.

Напомним, что ранее ФАС начала проверять рекордный рост цен на сливочное масло в донском регионе

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